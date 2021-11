Gangster jménem Radovan Krejčíř: Zatčen byl za únos, mučení i drogy

Zdroj: Profimedia

Na počátku 90. let byl Radovan Krejčíř známou postavičkou českého podsvětí. V té době nashromáždil tisíce kuponových knížek, investoval je a přišel k obrovskému jmění. Tehdy se začal psát příběh plný lží, intrik a zločinů.

V roce 2005 byl podnikatel Radovan Krejčíř označen za miliardáře a jednoho z nejbohatších Čechů. Bohužel však svůj majetek nezískal čestně. Ví se, že kromě prohřešků, za které je odsouzen, čelí obviněním z dalších pokusů o vraždu, únosů, mučení a v neposlední řadě obchodu s drogami.

Nyní si v Johannesburgu odpykává trest o délce 35 let, ale zle se ve vězení rozhodně nemá. Jeho cela má s tou vězeňskou pramálo společného. Krejčíř si z ní udělal díky uplácení stráží poměrně luxusní pokojíček, kde pořádá se spoluvězni karetní turnaje a kuje pikle, jak se dostat ven. Nejednou se pokusil o útěk.

Čelí také z podezření, že chtěl nechat zabít policistu a právního konzultanta, kteří se nechtěli nechat pdoplatit a pomoci mu dostat se z vězení. Nestačí mu ani nadstandardní podmínky, kšeftuje s bachaři a spoluvězni, kteří pro něj za cigarety dělají vše, co si zamane. Zkrátka chce za každou cenu ven.

Krejčíř se bojí vydání do České republiky

Krejčíř se obává jedné jediné věci a to je vydání do České republiky, moc dobře totiž ví, že by to byl jeho konec. Je zde totiž podezříván z vraždy celníka, finančních podvodů, nedovoleného ozbrojování, krácení daní, úplatků a mnoha dalších zakázaných věcí.

Podnikatel také vytuneloval státní podnik Čepro, za což mu hrozí nejméně patnáct let vězení a propadnutí veškerého majetku. Kvůli tomu před lety, konkrétně roku 2005, uprchl do zahraničí. Podařilo se mu to během zásahu protiteroristického Útvaru rychlého nasazení a domovní prohlídky v jeho luxusním sídle.

Utekl z domu plného policistů

Manželka se synem následně odcestovali do zahraničí, kde si je v Dubaji Krejčíř vyzvedl a společně se přesunuli na Seychelské ostrovy, kde získali občanství.

Nakonec se roku 2007 přesunuli do JAR, kde si vybudoval výsostní postavení mezi mafiány.

„V roce 2010 jsem se přátelil s panem Cyrilem Beekou, který mě představil synovi prezidenta Jacoby Zumy. Pan Beeka mě požádal, abych pana Duduzaniho Zumu udržoval vytíženého, aby se k němu nedostala rodina Guptových,“ prozradil seznam svých kolegů podle webu prehledne24.cz.

Luxusní pražská vila, ve které rodina žila a jejíž původní hodnota byla vyčíslena na 97 milionů korun, dosud zeje prázdnotou. Vilu se nepodařilo prodat a po letech chátrání a rozsáhlém požáru se aktuální cena rapidně snížila. Jeho mramorové koupelny, zlaté kohoutky a luxusní nábytek rozkradli bezdomovci.