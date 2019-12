Rafael Nadal do toho praštil! Jeho pojišťovací agentka má do smrti vystaráno

Jeden z nejznámějších tenistů světa se oženil. Rafael Nadal řekl sladké „ano“ své dlouholeté přítelkyni. Svatba se odehrála na pevnosti La Fortaleza. O ruku Mariu Franciscu Perelló požádal Nadal teprve nedávno. Spolu už tvoří pár čtrnáct let.

Hrdličky si na obřad pronajaly pevnost na poloostrově Punta Avançada de Pollença zvanou La Fortaleza. Svatba to byla plná hvězd. Mezi hosty byl třeba někdejší španělský král Juan Carlos I. s manželkou Sofií. Na slavnostní události nechyběli jeho kolegové David Ferrer nebo Feliciano a Marc Lópezové.

Svatba po čtrnácti letech

Kdo si ale událost nechal ujít, byli jeho rivalové. Roger Federer, Novak Djokovič a Andy Murray mezi svatebními hosty nebyli. Plánované líbánky po svatbě se musely odložit. Nadala čeká závěr sezóny a Turnaj mistrů v Londýně. Bude se tedy muset spíše soustředit na sportovní výkony než na manželské povinnosti. Své drahé polovičce to ale jistě brzy vynahradí.

Oficiálně jsou s Mariou čtrnáct let, ale neoficiálně je to možná i o pár let déle. Svoje soukromí si Nadal brání zuby nehty a jejich vztah oficiálně potvrdili až v roce 2005. Žádost o ruku se odehrála loni na romantickém výletě v Římě. Pojišťovací agentka, která se posléze stala ředitelkou nadace Rafa Nadal Foundation, má do smrti vystaráno.

Nadal chce vždycky to nejlepší

Šaty měla nevěsta od návrhářky Rosy Clará a Nadal si vybral oblek od Brunella Cucinelliho. Nechyběl pochopitelně ani špičkový raut, který měla na starost Macarena de Castro, která byla za své umění již v minulosti oceněna Michelinskou hvězdou. Tenista si tak se svoji novomanželkou svatbu doslova vychutnal. Mohl si to také dovolit.

Peněz má za svoji dlouhou kariéru jako želez. Tenis začal hrát už ve čtyřech letech. Trénoval ho tehdy Toni Nadal, který je dnes profesionálním koučem. Do top desítky nejlepších hráčů se Nadal dostav v osmnácti letech a ještě nespadl dolů. Za vrchol jeho kariéry je považován rok 2008, kdy za rekordně krátkou dobu v žebříčku předběhl Rogera Federera a stal se tak jedničkou.