Vyhazov za románek se studentem: Rajmont z Ulice promluvil o vztahu s Luptákem

Zdroj: Profimedia

Filip Rajmont ve velmi otevřeném rozhovoru promluvil o svých minulých vztazích. Kromě nynějšího šéfa činohry, Daniela Špinara, si prožil sedm let s Ivanem Luptákem a nezdráhal se o tom dopodrobna hovořit.

Zdroj: TV Prima

„Já jsem DAMU studoval a pak jsem tam i chvíli učil. Ale byl jsem víc přátelský ke studentům, až se to nehodí. Vyučoval jsem a blíž jsem se kamarádil s jedním ze studentů, se kterým jsem pak sedm let žil. A to se nehodí. To na školu nepatří, tak jsem z té školy odešel. Oni mě teda vyhodili, ale můžu říkat, že jsem odešel, líp to zní,“ svěřil Honzovi Dědkovi v jeho talkshow 7 pádů.

„Ivan (Lupták) bydlel s Tomášem Klusem ještě jako chudí studenti. Tomáš pořád hrál ty svoje písničky, ale já jsem s Ivanem chtěl být sám a chtěl jsem, aby šel Klus spát, a on přehrával v kuchyni celé svoje první cédéčko. Říkal jsem si, ať už jde pryč ten písničkář,“ vzpomínal s pobavením herec s hlubokými hereckými kořeny. "Nemusel jsem se stát hercem, ale stalo se,“ uvažuje Rajmont, který vystudoval vysokou školu bez maturity.

„Vyhodili mě z konzervatoře, protože jsem tam nechodil. Já jsem tam chtěl dojít, ale vždycky mě něco zdrželo, třeba restaurace nějaká. Přemýšlel jsem, co budu dělat, nikde mě nechtěli. Tak jsem šel na DAMU, bez maturity. Zajímalo mě spíš, jak si někde vydělat peníze v nějakém dabingu, ty utratit a žít. A to jsem žil! Alkohol a všechno možný. Jednou jsem do sebe nalámal třináct broskvovejch asi za půl hodiny. Ale byl jsem tak uvědomělý, že jsem si na sebe zavolal záchytku. Ukecal jsem je a fakt mě tam odvezli. Už bych tam nechtěl,“ zavzpomínal Rajmont.

Dneska se snaží žít spořádaně. „Hubnu, chodím plavat každý den. Pořád plavu. Na Instagramu mám jenom plavací fotky. Dělám tam selfinda. Tahám lidi do bazénu a dělám si s nimi selfinda. Mám tam spoustu celebrit. Nejvzácnější úlovek je Babčáková. Ta teď do bazénu nesmí, protože není očkovaná,“ rýpnul si Rajmont. Celý rozhovor sledujte dnes ve 21.35.