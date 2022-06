Zítřek není samozřejmost: Raperka Tina promluvila o své vážné nemoci

Zdroj: Profimedia

Raperka a zpěvačka Tina před šesti lety prodělala vážný kolaps a následně se v nemocnici od lékařů dozvěděla zdrcující diagnózu, která jí změnila život. Dvojnásobná maminka trpí roztroušenou sklerózou, přesto ale bojuje s osudem a každý rok si připomíná výročí svého "znovuzrození".

Tina, vlastním jménem Martina Csillaghová, zprvu svou vážnou diagnózu před veřejností tajila, nakonec se ale rozhodla svůj příběh sdílet s fanoušky na Instagramu.

"Před několika lety jsem zažila totální fyzický kolaps, tlak mi vyskočil, teplota prudce klesla, polovina těla zůstala bez ohlasu, odvezla mě záchranka na ARO a tam mi na základě nálezů diagnostikovali sklerózu multiplex (jiný název pro roztroušenou sklerózu)," popsala tehdy slovenská slavice, čím si musela projít. Tina prý nejdřív odmítala léčbu a to se jí málem stalo osudné.

"Nikomu nedoporučuji, aby šel mou cestou. Když budete rebelovat a odmítat léčbu bez toho, abyste věděli proč, mnohem víc si tím můžete uškodit. Protože nevědomost zabíjí," varovala zpěvačka své sledující, aby nedělali stejnou chybu jako ona. Po šesti letech si nyní Tina připomněla den svého kolapsu a poděkovala svým nejbližším za podporu.

Protože život je jeden z nejkrásnějších

"Dnes, 6. 6. v roce 6 (2022), je to přesně šest let ode dne, kdy jsem zažila svůj životní fyzický kolaps a odvezla mě sanitka. Cesta pro diagnózu. Jsem po náročném víkendu, od půlnoci se mi ale před očima přehrávají myšlenky, hlavně na téma vděčnost. Za to, že jsem tu, v plné síle, s rostoucím entuziasmem a radostí ze života. S úžasnými, chytrými a talentovanými dětmi. S milujícím partnerem. S rodinou a lidmi okolo mě, kteří mě nezištně podporují, pomáhají a milují mě. S větší fyzickou sílou, než když jsem věnovala aktivně sportu. Se zástupem lidí, kteří stále milují moji tvorbu. S nekonečnými možnostmi jako baby blue. Matka, diva, milenka, basketbalistka, žena, kuchařka, influencerka, řidička, raperka, cokoliv," napsala Tina dojemné vyjádření na sociální síti.

Dvojnásobná maminka si kvůli vážné nemoci prý dobře uvědomuje, že se její zdravotní stav může zhoršit, a proto je vděčná za každý nový den.

"Vím, že zítřek není samozřejmost, proto si to prostě užívám a užiju. Všechno. Protože život je jeden z nejkrásnějších. Happy "birthday" to me," uzavřela Tina. Nezbývá, než hvězdě popřát mnoho zdraví i do budoucích let.

Bývalým manželem Tiny je slovenský raper Separ