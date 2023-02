Raquel Welch za první manželství bojovala do krve, otec ji za to nenáviděl

Zdroj: Profimedia

Herečka Raquel Welch měla na první pohled vše, po čem snad každá žena touží. Byla krásná, populární a neměla nouzi o pracovní nabídky. Přesto ale bylo něco, co jí v životě chybělo. Přestože byla čtyřikrát vdaná, onoho „šťastně až do smrti” se s žádným mužem nedočkala.

Populární herečka Raquel Welch vstoupila do povědomí veřejnosti v polovině 60. let, když se objevila v malé roli ve filmu Fantastická cesta. Právě v té době se jí naplno otevřely dveře do Hollywoodu a s mnoha pracovními příležitostmi přicházely také nabídky na seznámení. O muže ovšem tato kráska neměla nouzi ani předtím. Ty ovšem s díky odmítala. Byla totiž vdaná a svému manželovi byla zcela oddaná.

Velká láska

Raquel Welch se poprvé vdala v roce 1959. Vzala si svou lásku ze střední školy Jamese Welche a s radostí přijala jeho příjmení. Dvojice se vzala během tajného obřadu v Las Vegas. Zatímco matka Rachel byla ráda, že její dcera našla muže svých snů, její otec takovou radost neměl. A nedokázal jí to roky odpustit. Manželství nakonec vydrželo jen pět let. Přestože z něj vzešly dvě děti, Rachel si začala uvědomovat, že od svého manžela chce víc, než co jí dával, a odešla od něj, píše web sportskeeda.com. Jeho příjmení však nosila až do své smrti.

Nevzdávala se

Herečka měla své srdce otevřené a štěstí v lásce následně vyzkoušela hned několikrát. Jen tři roky po rozvodu s Jamesem Welchem se provdala za filmového producenta Patricka Curtise. I tentokrát ale šlápla vedle. Ukázalo se totiž, že dvojici spíše spojuje práce než zamilovanost. Dokonce společně založili produkční společnost. Po šesti letech manželství ale oznámili rozvod.

V roce 1980 se pak herečka provdala za scenáristu a fotografa Andre Weinfelda. A ten ji evidentně zaujal o něco více než její bývalí manželé. Vydrželi spolu totiž dlouhých 10 let. Rozvod přišel v roce 1990.

Posledním manželem Raquel Welch byl majitel pizzerie Richard Palmer, se kterým se herečka potkala v New Yorku. Svatba proběhla v roce 1999 a o pět let později už byl zase konec. Půvabná kráska krátce na to oznámila, že již nemá nikdy v plánu se znovu provdat, a svá slova dodržela. Její naděje na spokojené stáří po boku milého manžela zkrátka vyhořela. I tak jí ale byly oporou její dvě děti.

Raquel Welch zemřela 15. února ve věku 82 let po krátké nemoci.