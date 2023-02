Raquel Welch trpěla depresemi ze stárnutí, nazvala se blednoucím sexsymbolem

Zdroj: Profimedia

Celý svět oplakává smrt další ikonické herečky. Po krátké nemoci zemřela ve věku 82 let hollywoodská kráska Raquel Welch. Život této hvězdy byl plný vzestupů i pádů a největším prokletím krásky byly vztahy. Ze čtyř manželství jí nevyšlo ani jedno.

Smutnou zprávu o smrti Raquel Welch světu oznámila její rodina. Příčinou úmrtí byla podle nich krátká a náhlá nemoc, přesný důvod ovšem zatím nejbližší neodtajnili.

Welch byla velmi tvárná herečka a za svou dlouhou kariéru zazářila například v dramatech jako Tři mušketýři, kde za postavu paní Bonacieux získala Zlatý glóbus. Cizí jí ale nebyly ani komedie, zahrála si například v Bláznivé střele nebo Jeanem-Paulem Belmondem ve snímku Zvíře.

Hvězda se původně jmenovala Jo Raquel Tejada a měla jihoamerické kořeny. Narodila se 5. září 1940 v Chicagu jako nejstarší ze tří dětí bolivijského inženýra a anglické herečky. Ve dvou letech se s rodiči přestěhovala do Kalifornie. Již od útlého dětství zpívala, tančila a hrála ve školních divadelních představeních. Během dospívání se navíc úspěšně zúčastnila různých soutěží krásy, což nakoplo její úspěch v modelingu.

Smůla v lásce

V Hollywoodu se Raquel Welch zpočátku živila jako modelka, číšnice v barech či hlasatelka počasí. Poprvé zazářila v roce 1966 ve filmu Milion let před Kristem, v dobrodružném snímku z pravěku. Ačkoliv v té době byla v Americe především sexuálním symbolem, v Evropě dostávala lukrativní filmové nabídky, například ve snímku slavného italského režiséra Vittoria De Sicy Největší balík ze všech z roku 1968.

V 80. letech ale začala filmová kariéra hvězdy uvadat, s čímž souvisel i její soudní spor se společností MGM. Důvodem bylo obsazení slíbené role ve filmu Plechárna jinou herečkou. Soud sice Raquel vyhrála, zavřela si tím ale dveře k dalším filmovým rolím. Veliký comeback přišel v roce 1982, když dostala šanci v televizi a debutovala na Broadwayi. Přes zdánlivé úspěchy ale v tomto období řešila Raquel svou klesající popularitu i přibývající věk. "Všichni se shodneme na tom, že stárnutí je náročné, ale věřte mi, je jím ještě víc pro blednoucí sexsymbol," napsala ve své knize.

Celý život zkoušela Welch najít opravdovou lásku, ve vztazích se jí ale příliš nedařilo. Celkem byla čtyřikrát vdaná. Poprvé v sedmnácti letech si střední škole vzala svého spolužáka Jamese a za dva roky se jim v listopadu 1959 narodil syn Damon a za další dva roky dcera Tahnee, která je dnes rovněž herečkou.

V Hollywoodu pak potkala Patricka Curtise, který se nejprve stal jejím manažerem a posléze druhým manželem. Potřetí se provdala za režiséra Andrého Weinfelda a jejím čtvrtým manželem byl Richard Palmer. "Do všech těch mužů jsem byla opravdu zamilovaná. A vždycky jsem si na začátku myslela, že to bude láska na celý život. Ze začátku byly všechny vztahy úžasné. Byla to pohádka a ráda na to vzpomínám. Pak se to ale začalo kazit a nikdy to nevyšlo. Už nemělo smysl pokračovat v tom dál a radši jsme požádali o rozvod. Možná jsem se neměla vdávat, třeba by to bylo jiné," svěřila se kdysi v rozhovoru s Piercem Morganem pro pořad Life Stories.

Raquel Welch všem dokazovala, že věk je pouhé číslo