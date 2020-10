Emily Ratajkowski: Zneužitá fotografem. Opil ji, donutil se svléknout, a pak...

"Pan Leder je velmi znepokojen a šokován lživými vyjádřeními slečny Ratajkowski, které jde očividně jen o to, aby se o ní co nejvíce psalo. Je to opravdu směšné a dětinské, kam až člověk může klesnout ve snaze o získání pozornosti," vyjádřil se k aféře Lederův právní zástupce.

I sám fotograf se ale rozhodl své jméno obhájit a prohlásil: "Ty fotky jsou podle mě opravdu povedené. A víte mimochodem, o kom tu je řeč? Není to žádné neviňátko. Tato dívka se nahá objevila v mnoha magazínech. Polonahá jen v kalhotkách se také beze studu natřásala například v hudebním videoklipu. Opravdu někdo věří tomu, že někdo jako ona je oběť?" nebral si Leder servítky!

Co se tehdy v odlehlé rekreační oblasti Catskills skutečně odehrálo, nejspíš zůstane tajemstvím…