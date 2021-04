Reality show Like House zavře tiktokery do vily: Sáhnou si na dno svých sil?

Zdroj: TV Prima

Už se to blíží. Co nevidět se začne na obrazovkách objevovat parta influencerů, kteří se dobrovolně nechají zavřít do vily. Zbrusu nové reality show Like House už se diváci nemohou dočkat. Spoluautorem projektu je mimo jiné jeden ze soutěžících, Adam Kajumi, který prozradil, co pro něj účast v bláznivém pořadu znamená.