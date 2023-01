Chtěla být krásná pro dobrou věc: Rebel Wilson rapidně zhubla z jednoho důvodu

Zdroj: Profimedia

Populární herečka Rebel Wilson pořádně překvapila své fanoušky. Na sociálních sítích sdílela fotografii miminka a přiznala, že si dítě nechala odnosit náhradní matkou. Jen pár měsíců poté, co přiznala, že je na ženy, se znovu postarala o pořádný rozruch.

Herečka si začala vztah se ženou po několika neúspěšných vztazích s muži. Její partnerkou je návrhářka šperků Ramona Agrum, randí spolu od začátku roku 2022.

Pyšná matka

Rebel oznámila narození dcery fanouškům prostřednictvím Instagramu. Ke snímku malé holčičky napsala obsáhlé vyjádření. „Jsem pyšná, že mohu oznámit narození svého prvního potomka, dcery Royce Lillian, která přišla na svět díky náhradní matce. Nemohu ani popsat, kolik lásky k ní cítím, ona je zkrátka nádherný zázrak. Jsem navždy vděčná všem, kdo byli součástí toho všeho (vy, kterých se to týká, dobře víte, koho mám na mysli). Trvalo to roky. Ale ze všeho nejvíc chci poděkovat skvělé náhradní mamince, která ji odnosila a porodila. Děkuji, žes mi pomohla založit vlastní rodinu, je to úžasný dar. Ten NEJLEPŠÍ! Jsem připravena dát Royce všechnu lásku, tolik, kolik si jen dovedete představit. Rychle se učím. Respekt všem maminkám! Jsem pyšná, že jsem ve vašem klubu.“

Dva roky hubnutí

Cesta k dítěti byla pro Rebel více než trnitá. Právě kvůli touze mít dítě prošla neuvěřitelnou tělesnou proměnou. Během dvou let zhubla čtyřicet kilogramů. Vše začalo v roce 2019, když začala s lékařem konzultovat svou plodnost. „Změřil si mě pohledem a prohlásil: ‚Byla byste na tom opravdu mnohem lépe, kdybyste byla zdravější‘. Zaskočilo mě to a říkala jsem si, jak je to od něj hrubé a sprosté. Měl ovšem pravdu. Nosila jsem s sebou všude denně spoustu nadbytečné váhy. Na vlastní zdraví a budoucnost skoro jako bych ani nemyslela. Ale když jsem se po návštěvě gynekologa zamyslela nad potřebami svého dítěte, které bych ráda jednou měla, rozhodně mě to inspirovalo k tomu žít mnohem zdravěji. Zhubla jsem už přes 35 kilo. I kvůli dítěti,“ řekla pro magazín People. I když nyní vypadá naprosto perfektně a žije ve zdravém těle, dítě si nakonec pořídila jiným způsobem.