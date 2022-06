V recitálu Marta září Holišová i Kohoutová, Kubišová dorazila i přes obtíže

Zdroj: Profimedia

Slavnostní premiéra recitálu Marta byla přehlídkou hvězd. Dorazila řada známých osobností i samotná Marta Kubišová, která oslaví letos v listopadu krásných osmdesát let. Tu před představením trápily zdravotní potíže, které ovšem překonala a nenechala si tak ujít společenskou událost na její počest.

Hvězdy na Kampě

Letní scéna muzea Kampa byla přehlídkou hvězd. Mezi návštěvníky slavnostní premiéry se objevila i čerstvě single Eva Decastelo, producent Lešek Wronka a hvězdy seriálové Ulice Aneta Krejčíková a Vendula Fialová. V páru si přišly užít atmosféru letního večera Jiří Bartoška s půvabnou manželkou Andreou a Hana Vagnerová, která na veřejnost poprvé vyšla s dlouho utajovaným partnerem. Samotná hvězda Marta Kubišová dorazila i přestože se jí udělalo krátce před začátkem nevolno, když přebírala z rukou primátora hlavního města Prahy medaili za čestné občanství.

Obdiv hlavní hrdinky

Divadelní recitál k osmdesátým narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby. V hlavní roli se alternují Hana Holišová a Berenika Kohoutová, mimo ně se v recitálu objeví i Sara Sandeva, Václav Kopta a vítěz poslední Stardance Jan Cina. Jedna z představitelek Marty Kubišové, Hana Holišová, se přiznala, že písně slavné zpěvačky už má dávno nacvičené. "Její písničky jsem znala, moje maminka ji zbožňovala. Některé její písně mám i ve svém repertoáru, když vystupuji s brněnským big bandem. Mediální obrazy takových osobností jsou často zkreslené. Ale ať to bylo jakkoliv, obdivuji, že si zachovala sama sebe a svoji tvář v té hrozné době. To, co prožila, je pro mě nepředstavitelné," řekla pro super.cz

Marta Kubišová byla jednou z mála umělců, která se nebála otočit zády k totalitnímu režimu. Byla trnem v oku pro řadu mocných lidí, nikdy ale ze svého přesvědčení neuhnula. Celý život ji provází láska k pejskům a smůla na muže. Vdaná byla hned dvakrát, z druhého manželství má dceru Kateřinu.