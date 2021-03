Reese Witherspoon boří mýty o blondýnkách: Založila knižní klub

Přestože se i v dnešní společnosti čas od času objevují nejrůznější vtipy o blondýnkách a jejich smýšlení, pravda o intelektu plavovlasých krásek je mnohdy zcela jiná. Jasný důkazem toho je i dost možná nejznámější blondýna Reese Witherspoon, která ztvárnila hlavní roli v nestárnoucí komedii Pravá blondýnka. Ta je totiž milovnicí dobrých knih a právě proto se rozhodla založit vlastní knižní klub.

Reese Witherspoon má na svém kontě velkou spoustu filmových rolí. Pokud by však měla být řeč o té nejznámější, bez většího zaváhání by mnoho jejích fanoušků vybralo romantickou komedii s názvem Pravá blondýnka, ve které Reese zazářila v hlavní roli. Snímek se setkal s takovým úspěchem, že se dokonce dočkal pokračování. Příští rok by měla do kin dokonce vtrhnout třetí část příběhu o blonďaté právničce Elle!

Kromě toho ovšem herečka zazářila v mnoha dalších filmech, pro spoustu diváků však navždy zůstane jako ta Pravá blondýnka. Kvůli své úloze ve snímku si ovšem mnoho fanoušků začalo spojovat Reese s její filmovou postavou. Herečka však dokazuje, že hloupá rozhodně není.

Milovnice literatury

Reese Witherspoon je rovněž velmi aktivní uživatelkou Instagramu, kde kromě fotografií z osobního života v nedávno době představila i svůj originální projekt. Jde o knižní klub, prostřednictvím kterého nabízí jeho členům možnost prodiskutovat nejrůznější literární díla i s dalšími uživateli. Zároveň v něm sdílí svá vlastní doporučení na knihy. Klub má dokonce svou vlastní aplikaci. Ta je dostupná zdarma.

„Co jsme spustili Reese’s Book Club, ukázali jsme, že naše knihy mají sílu spouštět dlouhé diskuze, umí nás rozesmát, když to nejvíce potřebujeme, a spojují nás. To všechno během oslavování různých hlasů, které z žen dělají hlavní hrdinky jejich vlastních příběhů,” nechala se podle webu Times of India slyšet Witherspoon.

Pravá blondýnka 3

Kromě spuštění vlastního knižního klubu se ale Reese věnuje také práci na třetím pokračování snímku Pravá blondýnka. O tom se hovořilo dlouhá léta, nyní to ovšem vypadá, že na něj skutečně dojde. Svou roli by si vedle Reese měla zopakovat také Jennifer Coolidge. O čem přesně bude snímek vyprávět tentokrát, není v tuto chvíli jasné. Premiéra je prozatím stanovena na 20. května 2022. Fanoušci se již nemohou dočkat!

Zdroj: Youtube