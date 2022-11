Regina Řandová zažila s exmanželem psychický teror: Vyhrožoval jí se zbraní!

Zdroj: Profimedia

Herečka a dabérka Regina Řandová v manželství s Čestmírem Řandou mladším prošla peklem a soudila se o alimenty na syna. Po letech sice hvězda seriálu Slunečná dokázala exmanželovi odpustit. Na jejich soužití ale dodnes vzpomíná s hořkostí.

Regina Řandová se v pořadu 13. komnata rozpovídala o toxickém vztahu, který vedla se svým manželem Čestmírem Řandou.

"Velmi se mi dvořil, já jsem o něj zpočátku vůbec nestála. Ale něčím mě přitahoval a byl tak urputný a tak si mě vysnil, že jsem nakonec podlehla. Po pěti letech vztahu jsem pak otěhotněla," prozradila herečka.

Řandová v pátém měsíci těhotenství zjistila, že otec dítěte udržuje vztah s její spolužačkou z konzervatoře. "Když jsem na to přišla, stavěl se k tomu dětinsky. Říkal, že by chtěl vlastně být s námi oběma a že si to máme my dvě nějak vyřešit. Kamarádi a rodina mi říkali, že si mám nechat miminko a být svobodná matka. Já jsem si to tehdy ale nedokázala představit." Zálety prý manželovi nakonec odpustila a konala se svatba. Krátce po ní se narodil dvojici syn, Čestmír Řanda nejmladší.

Vyhrožoval mi

Na přání Čestmíra Řandy se Regina i s jejich synem nastěhovali k jeho matce. Soužití s tchyní ale nebylo jednoduché. Řanda navíc nadále udržoval vztah s milenkou a herečka dle svých slov prožívala dlouhodobý psychický teror a manžel ji soustavně podváděl.

"Vyhrožoval mi, když nebylo po jeho. Byl hodně dětinský a teatrální. Jeden příklad za všechny: V noci ve dvě hodiny mě vzbudil, popadl malého syna do náruče, vzal čtyři zbraně, vytrhl telefon ze zásuvky, zamkl mě doma a řekl, že si to jde vyřídit s celou mou rodinou, a až se vrátí, promluvíme si, co dál. Po dvou hodinách se vrátil a řekl, že si to rozmyslel a dnes mi ještě dává šanci," zavzpomínala herečka na traumatizující soužití s exmanželem. "Když mi odcházel dědeček, řekl mi doslova, že je šťastný, že další člen mojí rodiny konečně chcípne," šokovala Řandová v otevřeném rozhovoru.

Trvalo dlouhé roky, než našla hvězda Slunečné sílu se rozvést. Exmanžel jí navíc dlužil na syna alimenty ve výši půl milionu a ani po mnoha letech strávených po soudech se herečka peněz pro jejich společného potomka nedočkala. "Se synem jsme mu odpustili, ale nezapomněla jsem," dodala Řandová s tím, že nyní je konečně šťastná. "Mám úžasného manžela, skvělého syna, snachu, dva vnuky a je nám dobře. Koukáme se dopředu a to, co bylo, necháváme kdesi za námi," uzavřela.

Herečka po toxickém manželství našla novou lásku