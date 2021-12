Registrace k očkování dětí je spuštěna! Jaké jim hrozí vedlejší účinky?

Zdroj: Profimedia

V České republice se v noci z 12. na 13. prosince otevřela možnost nechat se naočkovat pro další skupinu obyvatel. Jde o děti od pěti do jedenácti let. Jejich rodiče je k očkování mohou registrovat přes internet anebo o vakcinaci požádat praktického lékaře.

Od 13. prosince 2021 se mohou nechat proti koronaviru naočkovat nově děti od pěti do jedenácti let. Tato možnost je jim přístupná až nyní, neboť se čekalo na to, až vakcínu schválí Evropská léková agentura. Rodiče mohou své děti k vakcinaci registrovat přes internet anebo o podání očkovací látky požádat praktické lékaře. Podle webu lidovky.cz jsou dětem dostupné vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech zhruba třetinové síly. Stát jich objednal na 300 tisíc. Lékaři očkování u dětí doporučují kvůli ochraně jejich zdraví. „Děláme to především proto, abychom ochránili děti. Většina z nich nemocí prochází mírně nebo bezpříznakově, ale už jsme viděli i těžké případy. V několika dokonce došlo k úmrtím,” nechala se slyšet pro iDNES předsedkyně Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost Ivana Hüllerová.

Covid je nebezpečný i pro děti

Přestože spousta lidí vnímá koronavirus spíše jako nemoc ohrožující na životě hlavně dospělé a starší lidi, výjimečně může mít těžký průběh i u dětí. „Těžší průběh se může projevovat zápaly plic, děti mohou být dušné, mohou mít v těle zánět. Také jsou ale ohroženy syndromem multizánětlivého onemocnění, který se projevuje tři a více dní trvající vysokou teplotou a zánětem orgánů v těle, nejčastěji napadá srdce. Tento stav samozřejmě vyžaduje hospitalizaci, a je i v Česku několik dětí, které zemřely,” uvedla Hüllerová s tím, že je pochopitelně ale onemocnění nebezpečnější pro seniory a rizikové pacienty.

Nežádoucí účinky stejné jako u dospělých

S očkováním u dětí se pochopitelně rodiče často ptají na to, jaké vedlejší účinky vpravená látka může v dětském organismu způsobit. Pár se jich najde, nejde ale o nic vážného a podle Ivany Hüllerové se navíc nežádoucí účinky po očkování u dětí obecně objevují méně často než u dospělých. „Malé děti jsme zatím neočkovali, ale podle zdrojů jsou vedlejší účinky podobné jako u dospělých. Nejčastěji to bývají lokální příznaky jako bolestivost v místě vpichu, okolí může být zarudlé nebo oteklé. Děti mohou být unavenější, mít teplotu. Obecně však snáší očkování lépe než dospělí, vedlejší příznaky tolik nemívají,” řekla ještě.

Od 13. prosince je rovněž možné se registrovat k očkování posilující látkou. Tato skutečnost se prozatím týká lidí starších 55 let, u nichž k dokončení očkování došlo alespoň před pěti měsíci. Podle odborníků totiž účinnost očkování po několika měsících slábne a je proto doporučována třetí dávka.