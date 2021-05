Registrace očkování na covid pro osoby 50+: Od kdy je možné?

Od středy 05.05.2021 je možnost registrace na očkování proti nemoci covid pro osoby 50+. Premiér Andrej Babiš plánuje, že v červnu už budou vakcíny dostupné pro všechny občany starší šestnácti let.

Pokud půjde vše podle plánu vlády, věková hranice pro registraci k očkování proti koronaviru by se měla každý týden snižovat o pět let.

Minulý týden se otevřela možnost registrace občanům starším 55 let. Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním videu sdělil, že lidé ve věku 50 až 54 let by měli mít možnost se k očkování registrovat od zítřejší středy.

Aktuálně se mohou prostřednictvím systému či praktických lékařů hlásit lidé starší 55 let, zdravotníci a další zaměstnanci ve zdravotnictví, pracovníci v sociálních službách a kritické infrastruktuře a chronicky nemocní pacienti.

Naočkovaných občanů je v ČR přes milion

Andrej Babiš uvedl, že druhou dávkou bylo naočkováno více než milion lidí. "Očkujeme stále lépe, zrychlujeme a doufejme, že 1.6. otevřeme pro všechny věkové skupiny. Můžeme každý týden otvírat další věkovou kategorii," tvrdí premiér.

"Ve středu otevíráme registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let. Těchto lidí podle naší evidence je 690.000. Pokud to takhle půjde dál a dodávky budou fungovat, můžeme de facto každý týden otvírat další věkové kategorie po pěti letech. Doufám, že nejpozději 1. června otevřeme věkovou kategorii pro všechny," sdělil Babiš.





Senioři stále čekají na vakcíny, přes to se spouští nové věkové skupiny

Od pondělí 03.05.2021 se spustila registrace pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo čtvrtého stupně.

Od 3. května až do 15. června se také mohou registrovat akademičtí pracovníci vysokých škol.

Někteří senioři registrovaní především u svých praktických lékařů ale stále na očkování čekají!

Andrej Babiš prozradil, že Česko objednalo celkově téměř 27 milionů dávek vakcíny, z toho 14 milionů od společností Pfizer/BioNTech, kterou je očkována většina populace.