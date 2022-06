Kohoutová září v pejskařské komedii o lásce: Rozchody známe všichni, říká

Zdroj: Cinemart/tiskové materiály

Do kin brzy zamíří pejskařská komedie Řekni to psem. V hlavní roli zazáří Berenika Kohoutová, která pro film nazpívala i úvodní píseň. Fanoušci pejskařské tématiky se tak po filmu Gump dočkají další pecky.

Povedená zápletka

Hlavní hrdinka Dita se dostane do zajímavé situace, ke svému psímu parťákovi přijde úplnou náhodou. Její přítel chce zahnat mateřské pudy u Dity a místo toho, aby si spolu udělali dítě, jí pořídí psa. Hlavní hrdinku ovšem čeká pořádný šok v momentě, kdy bude psa jménem Rapl venčit. Svého partnera načapá v parku při nevěře s kamarádkou. Pes po rozchodu zůstane na krku Ditě a tím začne zajímavý příběh holky, která se dříve pejskařům vysmívala, najednou se stane součástí komunity a život se jí začne obracet vzhůru nohama. Nejvíce do jejího života zasáhne soused, kterého hraje Štěpán Benoni.

Rodinná práce

Scénař k filmu napsala matka Bereniky Kohoutové, spisovatelka Irena Obermannová. „Scénář se mi líbil svou tematikou. Rozchody známe všichni, vztahové filmy taky, nakonec všechno je vždycky o vztazích nebo pocitech. Ale to, jak vstupují do děje a těch vztahů psi, mi přijde milé. Dost často to může být tak, že pes člověku pomůže se z různých stavů dostat, že se díky němu mohou potkat a sblížit lidi, kteří by se třeba nikdy neměli šanci seznámit, a tak vznikají nová přátelství a možná i lásky. I když Ditě zpočátku připadala pejskařská komunita směšná,“ uvedla Berenika dle cinemart. Ve hvězdně obsazeném filmu účinkují také Hana Vagnerová, Igor Orozovič, Veronika Žilková, Táňa Medvecká a Jiří Lábus.