Slzy v přímém přenosu: Czadernová se rozplakala kvůli brutální vraždě chlapečka

„Střídání mechanismů je unikátní. Kousání, pálení, mlácení. Došli jsme k závěru, že uložení trestu v základní trestní sazbě nepostačí. Vzhledem k naprosté výjimečnosti případu je na místě výjimečný trest,“ dodal Lněnička.

Loni dostal pachatel u ústeckého krajského soudu 16 let za těžké ublížení na zdraví a týraní svěřené osoby. Státní zástupce byl tehdy pro delší trest dvaceti let za vraždu. Loni senát čin nepřekvalifikoval. Letos ho pražský vrchní soud poslal do vězení na 22 let. Rozsudek je pravomocný.