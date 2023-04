Kuka propadl kouzlu mladší ženy: Následoval tak Malého a Stropnického

Zdroj: Profimedia

Bývalý fotbalista Pavel Kuka a někdejší sportovní moderátorka Novy Renata Dlouhá se rozešli po čtvrtstoletí vztahu. Fotbalový reprezentant má už za svou dlouholetou partnerku Renatu náhradu. Údajně se měl zamilovat do dcery svého parťáka Miroslava Kadlece.

Kuka a Dlouhá vychovali společně dvě děti Anetu a Tomáše, oběma je už přes dvacet let. V českém showbyznysu nejsou první ani poslední, kteří se po desítkách společných let rozhodli jít svou cestou. V posledních měsících se rozpadlo několik stabilních párů, u kterých by to nikdo nečekal.

Mladší ženy

Bývalý fotbalový reprezentant randí s třiatřicetiletou Evou. Zajímavé ovšem je, že právě s jejím tatínkem Kadlecem vyhrál Kuka stříbro na fotbalovém Euru v roce 1996. „Nezlobte se, ale po tom nikomu nic není. Je to citlivá věc pro mě i mé blízké a já chci jejich i své soukromí chránit,“ dodal k novému vztahu Kuka pro Blesk.

Kvůli mladší ženě skončil i vztah Veroniky Žilkové a Martina Stropnického. Herečka uvedla, že manželství ukončil Stropnický a zprávu jí poslal e-mailem. „Dostala jsem mail, že mě už nemiluje a jeho případný nový vztah je jen toho důsledek a že se omlouvá.“ Žilková a Stropnický byli vzatí čtrnáct let. Velvyslanec České republiky v Izraeli se zapletl se svou podřízenou.

Jako blesk z čistého nebe přišel rozpad vztahu Pavly Tomicové a Ondřeje Malého. Manželství jim krachlo po devatenácti letech. Populární herec odešel za herečkou Kristýnou Kociánovou, s níž má od loňského září dítě.

Překvapivé rozchody

Mezi jeden z nejvíce stabilních párů českého showbyznysu patřili Ivan a Klára Trojanovi. Vztahovou krizí si údajně procházeli delší dobu. Detaily rozpadu jejich manželství ovšem ví jen oni samotní. Veřejně známé zatím je, že si stihli už vypořádat společný majetek. Herec zůstal sám se psem v domě v pražských Košířích, herečka se přestěhovala se syny na Smíchov.

Rozvod oznámili i Eva a René Decastelovi. Herečka a scenárista se brali se v roce 2009 a mají spolu dvě děti. René jako první oznámil nový vztah. Začal randit s ragbistkou Evou. Decastelo dlouho sama také nezůstala. Na veřejnosti se začala objevovat po boku fotografa Tomáše Třeštíka, se kterým už oficiálně tvoří pár.