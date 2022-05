Langmannová dala Oktagonu módní pravidla: Novotný napráskal, jak chrlí nápady

Zdroj: Profimedia

Majitel sportovní organizace Oktagon si chvíli neoddychne. Po víkendovém boxerském turnaji, který se odehrál v pražské vyprodané O2 areně už vyhlíží další sportovní večer pod hlavičkou Oktagonu. Jeho plány jsou opravdu velkolepé, díky němu se mohou fanoušci Survivoru těšit na zápas v MMA mezi Adamem a Nathanem.

Vyhlídky do budoucna

Po sobotním turnaji se na promotéra a majitele Oktagonu snesla vlna kritiky. Sám se nechal slyšet s tím, že s výsledkem zápasu Vémola vs. Marpo nebyl také spokojený. On sám byl už před zápasem nařčen z toho, že nadržuje jednomu z aktérů.

Survivor

Následně se vyjádřil ke kritice i ve svém instagramovém příspěvku, kde shrnul celý turnaj, v závěru zmínil hlášku Braňa z reality show Survivor. “Je to hnus”. Právě na fanoušky Survivoru čeká zanedlouho skvělá show. Ondřej Novotný se rozhodl propojit Oktagon se Survivorem, do své organizace nalákal Adama a Nathana. Moderátor soutěže vysvětluje, proč vybral tyhle dva aktéry. “Na ostrově se mezi nimi stalo něco, co nebylo v televizi. Uvidíme, jestli se k tomu vrátí, ale to je vlastně jedno,” důležité je podle něj hlavně to, že do toho oba soutěžící šli a chtějí na sobě pracovat. “Pro nás jako pro Oktagon to je výzva, posouvat se dál, tímto zápasem můžeme oslovit a přilákat nové fanoušky.”

Manželka jako opora

Obrovskou oporou je mu manželka Renata Langmannová, vítězka soutěže krásy v roce 2006. Společně s roční dcerou Medou s ním trávily většinu času na natáčení reality show Survivor. Renata často také navštěvuje turnaje Oktagonu, s manželem je od samého začátku, kdy organizaci budoval. Sama mu do jeho podnikání přivedla několik nápadů. Ondřej se netají tím, že vymyslela i dress code, ve kterém mají diváci chodit na sportovní galavečer. “Chtěli jsme sportovní večer pozvednout na společenskou akci a Renča vymyslela, že k lístkům napíšeme dress code, volalo mi hrozně moc lidí, jak se mají obléct,” řekl Novotný pro kafe.cz. Mimo to, že je především majitelem Oktagonu, večery i moderuje, sám střídá širokou škálu různě barevných sak, ve vyprodané O2 areně vynesl zlaté sako.