René Decastelo se ukázal s partnerkou: Krásná Eva si vztah nemůže vynachválit

Zdroj: Profimedia

Producent René Decastelo se nijak netají tím, že má po svém boku novou partnerku Evu, se kterou randí už několik měsíců. Tu nyní vůbec poprvé od doby, co společně s manželkou oznámili rozvod, vyvedl do společnosti. A náramně jim to spolu slušelo.

Po několika měsících od doby, co vyšlo najevo, že rozvádějící se René Decastelo tvoří pár s krásnou ragbistkou Evou Korniovou Jung, se nový pár českého šoubyznysu konečně ukázal společně na veřejnosti. Zamilovaná dvojice vyrazila na letní párty televize Prima.

Na pozornost si musí zvykat

Eva Korniová Jung nebyla zvyklá na velkou pozornost. Když se ale začalo hovořit o tom, že je to právě ona, kdo nahradil Evu Decastelo, objevila se rychle v hledáčku médií. I když jí zájem o její osobu nijak nevadí, přiznává, že po něm vyloženě netouží. „Jsem úplně obyčejná holka. Styděla jsem se. Nikdy jsem rozhovory mimo sportovní rovinu nedělala. Ale budu si dál žít život, který jsem žila doteď. Tohle patří k Renému a k jeho profesi, já se do toho světa nesnažím dostat,” nechala se nadšená sportovkyně slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz.

Eva a René pod jednou střechou zatím nebydlí, tráví spolu ale každý den a uléhají do jedné postele. Vztah se vyvíjí na jedničku a je poznat, že jsou oba velmi šťastní. „Myslím, že si vyhovujeme i ve všech základních rodinných hodnotách. Máme to stejně,” nechala se ještě kráska slyšet. „Je to velký gentleman. A je to opravdový chlap v tom pravém slova smyslu. Je sebevědomý, vtipný,” pěla ódy na producenta.

Nečekaný rozvod

Eva Korniová Jung dodala, že její nový vztah trvá od února letošního roku. Manželé Eva a René Decastelo ovšem rozvod oznámili až na začátku června. Jak ale později vyšlo najevo, na ukončení manželství se dohodli již dávno. „Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,” napsala Eva Decastelo v červnu na sociální síti.

I přes konec několikaletého manželství tedy dvojice zůstala přáteli. Herečka a moderátorka zároveň prohlásila, že o nové partnerce svého stále ještě manžela ví a že jeho vztah začal až ve chvíli, kdy mezi sebou měli vše vyřešené. Dříve se šířící zvěsti o tom, že za koncem manželství stála nevěra, se tedy nikdy nezakládaly na pravdě.