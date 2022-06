René Decastelo vzal krásnou Evu k moři: Ta v Řecku vystavila dokonalé tělo

Zdroj: Profimedia

Rozvádějící se René Decastelo, který byl dlouhých třináct let manželem herečky a moderátorky Evy Decastelo, už svou novou partnerku, taktéž Evu, neskrývá. Před pár dny dokonce společně vyrazili na dovolenou do slunného Řecka, kde jeho nová láska vystavila své vysportované tělo v plavkách. A rozhodně bylo na co koukat!

Zpráva o rozvodu Evy Decastelo a jejího manžela Reného zprvu všechny zaskočila. A vlastně ani nebylo čemu se divit. Manželé dlouho působili jako ideální pár a zdálo se, že jejich láska snad nikdy nevyhasne. Opak byl ale nakonec pravdou.

„Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,” oznámila před časem Eva Decastelo na sociální síti.

René už se zamiloval jinde

Eva Decastelo zároveň uvedla, že s Reném nadále zůstávají přáteli a chtějí spolu vycházet kvůli dětem. Fanouškům to ale nedalo a začali se ve velkém zajímat o to, co mohlo za tak náhlým rozpadem vztahu stát. Spekulovalo se dokonce, že rozvod zapříčinil někdo třetí. To ale sám René na sociální síti rázně odmítl a zároveň dodal, že se s manželkou na rozvodu dohodli už dávno. Se svou současnou partnerkou Evou Korniovou Jung se pak dal dohromady až poté, co měl s manželkou všechny záležitosti týkající se rozvodu vyřešené.

Eva o partnerce ví

„O Reného nové přítelkyni samozřejmě vím. Objevila se v jeho životě až po našem rozchodu. Takže není jeho příčinou,” vzkázala Eva Decastelo ve stories na svém Instagramu a znovu tak všechny ubezpečila o tom, že za rozpadem jejího manželství skutečně nikdo jiný nemohl.

René tedy v současné době nemusí svou novou lásku nijak skrývat. S „druhou” Evou nyní vyrazil podle Blesku i na dovolenou do Řecka, kde si užívají společně stráveného času a také slunce a písečných pláží. Eva, která je hráčkou rugby, se už dokonce stačila pochlubit i fotkou z pláže, na které vystavila své vysportované tělo.