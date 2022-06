René Decastelo už září štěstím vedle jiné: Jeho manželka Eva o nové partnerce ví

5

Eva a René Decastelo

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Je to jen několik málo dní, co herečka Eva Decastelo oznámila, že se její manželství s producentem Reném rozpadlo. Její stále ještě manžel se už ale stačil zamilovat jinde. Přestože by se však na první pohled mohlo zdát, že právě nová láska Reného mohla být příčinou konce vztahu, je to úplně jinak. Sama herečka nyní prozradila, že o nové partnerce svého muže dávno ví. A vůbec jí to nevadí.