Třeštíková si při natáčení užila své: Hlavní hrdina René jí vykradl byt!

Dokumentaristka Helena Třeštíková nechává nahlédnout prostřednictvím svých snímků do mnoha zajímavých životních osudů. Dokument o Reném vypráví příběh o muži, kterého Třeštíková sledovala od jeho sedmnácti let. René se po celou dobu filmování vrací z vězení na svobodu a zase zpátky.

Kamera recidivistu sledovala až do roku 2008. Tehdy mu bylo sedmatřicet let a stále se pohyboval na hraně zákona. Celý příběh nezkrotného muže zasadila dokumentaristka na pozadí významných politických změn ve střední Evropě. Od socialismu přes sametovou revoluci až k amnestii Václava Havla.

Třeštíkovou vykradl

Pobyt ve věznici Reného velmi poznamenal. Například na jeho těle nezůstalo místo, které by nebylo bez tetování. Do vězení se vracel opakovaně a to především kvůli krádežím. Jeho neuvěřitelné zážitky mu nabídly plno inspirace, kterou využil a napsal tak dva romány. Psychologové u něj zjistili nadprůměrnou inteligenci. Není se tak čemu divit, že utéct z vězení pro něj nebyl až takový problém. Udělal to několikrát, jednou při svém útěku zamířil dokonce k samotné Třeštíkové, její byt vykradl.

Příběh na pokračování

Časosběrné dokumenty slavné režisérky mají zpravidla vždy jen jeden díl. Život a příběh Reného byl ovšem až tak zajímavý, že se dočkal pokračování. V prvním dokumentu z roku 2008 diváci sledovali Reného od jeho sedmnácti do sedmatřiceti let. V pokračování snímku byl v hledáčku režisérky dalších třináct let. Dohromady tedy trávil s kamerou za zády neuvěřitelných třicet tři roků. Filmové pokračování neslo podtitul: René – vězeň svobody. „Název se dá vykládat různými způsoby. Je to taková metafora toho, že ani na svobodě René není úplně svobodný a že pořád řeší ten svůj vztah ke svobodnému životu a smysl života na svobodě,“ upřesnila Třeštíková. Samotný trestanec svůj postoj k okolnímu světu vyjádřil v jednom ze svých mnoha tetování - Fuck of people, které má na krku.

Idol žen

Kdo by si myslel, že díky pobytu ve vězení byl recidivista ochuzen o kouzlo žen, ten je na velkém omylu. René měl nespočet fanynek, jedna byla dokonce velmi neodbytná. Mladá blondýnka se do Reného platonicky zamilovala, trestance často navštěvovala ve vězení a posílala mu i dopisy. Opětování své lásky a pozornosti u Reného ovšem nenašla.

