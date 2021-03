Rey Koranteng se nakazil britskou mutací covidu! Moderátor popsal zlé stavy!

Rey Koranteng tráví již druhý týden v karanténě, nakazil se totiž britskou mutací koronaviru. Moderátor se po odmlce ozval fanouškům a popsal, jak boj s nemocí prožívá.

Oblíbený moderátor Rey Koranteng se už nějakou dobu neobjevuje na obrazovkách a důvodem je, že se nakazil koronavirem.

"Mám covid-19, britskou mutaci. První týden byl očistec. Naštěstí jsem neměl problémy s dýcháním. Ale měl jsem vysoké horečky, těch se dosud nemohu zbavit, i když už je to trochu lepší," svěřil se v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Koranteng prý neměl žádné z typických příznaků covidu, takže ho zprvu ani nenapadlo, že by měl právě tuto diagnózu.

"Čich ani chuť jsem neztratil," říká Koranteng

"Zrádné u mě bylo, že někteří pacienti říkají, že ztratili čich a chuť. Tak jsem to vůbec neměl. Cítím chutě i vůně, mám chuť k jídlu a mám neskonalou chuť na pomeranče, pro pomeranč bych zabil," říká moderátor.

Korantenga prý nejvíce trápilo pálení kůže, které bylo mnohdy nesnesitelné. "Bylo to opravdu, jako když máte popálenou kůži. To jsem měl asi tři dny u kůže na zádech a bylo to strašné. A k tomu také neuvěřitelná bolest zad. Na to vcelku jinak netrpím. Ale toto byla bolest, jako když po vás přeběhne kůň," popsal průběh nemoci.

Že se nejedná o klasickou chřipku prý naznačoval hlavně nezvyklý stav, který moderátor neznal. "Podvědomě jsem tušil, že to asi bude covid. Protože nikdy předtím jsem takový stav nezažil. Byl to opravdu podivný neznámý stav nesrovnatelný s běžnou chřipkou, či angínou," tvrdí.

Manželka Korantenga se nakazila taky, jejich děti jsou negativní

Rey Koranteng prý netuší, kde se mohl nakazit, všechna opatření totiž dle svých slov vzorně dodržuje. "To je na tom to nejdivnější. Všechna opatření jsem dodržoval, nosil jsem roušku, nikam jsem nechodil. Byl jsem jen v práci, nebo doma. Kde jsem k tomu přišel, to opravdu nevím," říká překvapeně.

Ačkoliv se po odhalení pozitivního testu odklidil do samostatné části domu, svou manželku stihl nakazit. "Je to zrádná nemoc, postupně se to pomalu rozjíždí. První den je vám tak nějak divně, druhý den už opravdu zle. Bojím se teď vůbec posuzovat, co ženu čeká v dalších dnech. Jsem teď izolovaný a bydlím v úplně jiné části domu než ostatní. Ale manželku to stejně neochránilo," prozradil zdrcený Koranteng.

Moderátor o covidu hovoří s velikým respektem a i když už se cítí lépe, nechce zatím nic zakřikovat. "Cítím se mnohem lépe. Ale lékaři varují, že tato nemoc je hodně zrádná a může se kdykoliv vrátit, i když to vypadá, že už je na ústupu. Když budete někdy uvažovat o tom, zda to či ono má, nebo nemá smysl dodržovat, položte si otázku, zda jste připraveni nést i případné následky. Připravte se na to, že vám bude opravdu blbě. A pokud vám z toho i tak vyjde, že to risknete… Každý dospělý za sebe zodpovídá sám," uzavřel.