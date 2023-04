Rey Koranteng je na své dcery hrdý: Před kamerou se ale společně nesetkají

Zdroj: Profimedia

Rey Koranteng je pyšným otcem tří dcer a po synovi prý nikdy netoužil. Známý moderátor vyvedl do společnosti svou manželku a v rozhovoru pro Extra promluvil nejen o otcovské roli, ale také zavzpomínal na své mládí.

Rey Koranteng se ukázal po boku své milované manželky na premiéře nového francouzského filmu Tři mušketýři. Známý moderátor žije ve spokojeném vztahu už dlouhých pětadvacet let a s Monicou má tři dcery: Vanessu, Sophii a Leontýnu.

"Po narození první dcery jsem se už modlil jenom za holky, protože my jsme vyváděli hrozný kraviny. Představa toho, že by to dělali moji synové, by mě děsila," přiznal Rey výše zmíněnému webu. Trojnásobný tatínek navíc rovnou přidal i vzpomínku ze svého mládí. "My jsme si na mušketýry vždycky hráli v parku v Praze s klukama. To si myslím, že patří k dětství každého kluka," prohlásil Koranteng, který se na film velmi těšil.

Dcery Korantenga mají mezi sebou poměrně značný věkový rozdíl a geny svých rodičů v sobě rozhodně nezapřou. Čemu se ale děvčata vlastně věnují?

Pořád máme doma malé dítě

"Mám šestadvacetiletou dceru, patnáctiletou a šestiletou. Takže vlastně pořád máme doma malé dítě a já se cítím mentálně svěží a mladý," svěřil se loni Ray Koranteng webu Extra.

"S dcerou se učí spíš manželka. Děti si myslí, že na to nemám trpělivost. Já si to přitom nemyslím," dodal moderátor s tím, že se asi před kamerou ani za kamerou se svými potomky nejspíš nikdy nepotká.

"Myslím si, že se žádná nevydá podobnou cestou jako já. Nejstarší dcera žije v cizině a věnuje se manažerské práci, což je její partie. Myslím, že se do Česka nevrátí, ve Finsku se jí daří, ale nikdy neříkej nikdy. Možná až časem, člověk se mění," uzavřel.

Koranteng je prý velice rád, že má tři dcery a ne syny