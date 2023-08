Rey Koranteng žil v dětství s maminkou, smrt otce mu znemožnila poznat kořeny

Zdroj: Profimedia

Za rok bude oblíbenému moderátorovi padesát, není tedy divu, že je pro něj rodina na prvním místě. Sám svého otce viděl naposledy v dětství, proto chce být pro své děti tím nejlepším tátou. Dokonce by se nebránil ani roli dědečka.

Kdo by neznal moderátora televizních novin Reye Korantenga, který už dlouhá léta v půl osmé večer usedá po boku usměvavé blondýnky Lucie Borhyové do křesla, z něhož nám sděluje, co nejdůležitějšího se za posledních čtyřiadvacet hodin událo u nás i ve světě.

Rey Koranteng se narodil do rodiny české matky a ghanského otce, který byl právě na studiích v tehdejším Československu. Rodiče se tedy potkali v Praze, začali spolu chodit, vzali se a po dvou letech se narodil právě Ray.

„Shodou okolností to bylo ve chvíli, kdy otec už dostudoval a měl se vracet do Ghany. Takže se tam vrátil, já jsem se narodil a po dvou měsících jsme s maminkou letěli za ním,“ prozradil sympatický moderátor pro knihu Náš černobílý svět.

Rey žil s otcem v Ghaně pouhých osm měsíců

Bohužel se ale v Africe žádná love story nekonala, v ghanském městě Accra žili pouhých osm měsíců. Reyova maminka dostala malárii a musel se vrátit do Evropy, aby se uzdravila.

„Problém nastal asi v mámině rozpoložení, když prostě odešla do úplně jiného světa. Nakonec dostala malárii a její zdraví dostávalo celkově zabrat, takže jsme se vrátili do Československa na rekonvalescenci a pak už jsme zpátky neletěli,“ zavzpomínal na své dětství na jiném kontinentě Rey.

Malý chlapec tak zůstal žít jen s maminkou a babičkou v Libni, s tátou už se nikdy neviděl. I když se o něj otec nezajímal, vždy prý kontroloval skrze velvyslance, jak se mu daří. I Rey se o něm několik informací dozvěděl. Před smrtí měl být ředitelem velké nemocnice v Akkře. Moderátor prý dokonce zvažoval, že se za ním do Afriky vypraví, ale než k tomu došlo, jeho otec zemřel.

Je oddaným manželem a hrdým otcem tří dcer

Uvědomuje si ale, že má v Ghaně další rodinu.

„Jde o pět nevlastních sourozenců, se kterými jsem v kontaktu. Tím, že si občas napíšeme, objevujeme na dálku jeden druhého, ale není to rodina ve smyslu společných zážitků,“ pokračoval ve vyprávění a dodal, že se za nimi na návštěvu nechystá. Považuje se za Čecha a vzhledem k tomu, že zde žije poměrně pohodlný život, nemá důvod ho měnit.

Dnes má Rey spokojené manželství. S manželkou Monikou má tři dcery - Vanessu, Sophii a Leontýnku. Společně žijí v domě nedaleko Prahy.

„Vanessa je už dávno samostatná jednotka, navíc se pohybuje v byznysovém prostředí, kterému já moc nerozumím a žije v zahraničí. Samozřejmě už bych mohl být dědečkem a moc se na tu roli těším, ale zatím to není aktuální,“ svěřil se se svým přáním Blesku.