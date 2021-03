Překvapení od kolegů: Rey Koranteng překonal covid a pak zažil voňavý šok

V posledních týdnech byl oblíbený moderátor Rey Koranteng v domácím léčení, protože byl nakažen koronavirem. Dokonce ví, že prodělal britskou mutaci, o které se říká, že je zákeřnější a infekčnější, než klasický vir, na který jsme byli doteď v Čechách zvyklí.

Rey prý měl během koronaviru neskutečnou chuť na pomeranče, což přiznal v jednom televizním pořadu. Dokonce řekl, že by býval za pomeranče vraždil, až taková to prý byla chuť. Díky tomuto vyjdáření si z něj kolegové v práci udělali legraci a po jeho návratu mu připravili velké voňavé překvapení.

Dva týdny trávil Rey doma v karanténě, kdy se ze zákeřné nemoci léčil a jak přiznává, žádná rýmička to rozhodně nebyla. Na rozdíl od jiných lidí, kteří ztratili čich a chuť, jemu se to nestalo. Ba právě naopak.

Za pomeranče by zabíjel

"Cítím vůně, cítím chutě a mám úplně nepřekonatelnou chuť na pomeranče. Pro pomeranč bych zabil," prozradil pro Tn.cz několikrát Koranteng.

Kolegové si jeho přání vzali k srdci a když se Rey vrátil do práce, připravili pro něj překvapení v podobě stolu plného pomerančů.

"To jsem teda nečekal, je to dobrý fór. Chuť na pomeranče mám pořád, i když normálně je nejím," směje se Rey, který se návratu do práce nemohl dočkat.

Jak přiznal, není zvyklý jen tak ležet doma a nic nedělat. Po pár dnech, kdy se mu ulevilo, už ho to nebavilo. Hodně četl, ale to ho po pár dnech také přestalo bavit.

Netuší, kde se nakazil

Kdy a kde se koronavirem nakazil, prý vůbec netuší. "Všechna opatření jsem dodržoval, nosil jsem roušku, nikam jsem nechodil. Byl jsem buď v práci, nebo doma," svěřil se oblíbený moderátor.

Naštěstí u něj nemoc propukla v době, kdy měl se svou koelgyní Lucií Borhyovou volno, ta tudíž na testy nemusela. Zato jeho manželka byla také pozitivní, ale děti negativní. Bylo tedy pro oba dost náročné se o ně starat. První týden to byl prý nadlidský výkon.

Na Reye Korantenga a jeho krásnou kolegyni se podívejte do galerie!