Rey Koranteng promluvil o tom, jak v dětství trpěl kvůli barvě své pleti

Zdroj: Profimedia

Rey Koranteng patří mezi stálice televize Nova. Na obrazovkách je už více než dvacet osm let a začínal jako moderátor počasí. O tom, že bude hvězda televizních obrazovek, nikdy nesnil. K práci moderátora se dostal úplnou náhodou.

Rey se poprvé objevil na obrazovkách, když mu bylo pouhých devatenáct let. V té době to byl první moderátor tmavé pleti a tak se dlouho připravoval na to, co to mezi lidmi vyvolá za reakce.

Osudné nakupování

Příběh Reye o tom, jak se dostal k moderování, je skoro až pohádkový. V obchodním domě ho oslovil tehdy doktor Kračmer z Meteopressu. Mladého Reye se začal vyptávat, co dělá a jak je možné, že mluví tak dobře česky. Netrvalo to dlouho a vybídl ho k tomu, ať pro něj pracuje. Rey mu po pár dnech zavolal a začal mu dělat asistenta, následně tak stál u zrodu televize Nova a od začátku vzniku televize hlásil počasí. V tomto případě si Rey myslí, že mu jeho barva pleti pomohla k tomu, že si ho Kračmer všiml. Ne vždy byla pro něj jeho tmavší barva výhodou. V pořadu Face To Face prozradil, že to neměl příliš jednoduché v dětství. „Kdykoliv ve škole něco spadlo, rozbilo se, nebo někdo něco udělal, vždy se hned dívali na mě. Jsem zvyklý na sebe neupozorňovat i v restauraci si sedám do rohu, ať mám dobrý výhled.“

Život mimo televizi

Oblíbený moderátor je otec tří dcer, té nejstarší je už dvacet sedm let a žije v cizině. Když není v televizi, tak tráví čas na chalupě u Sedlčan. Je také vášnivým šachistou a miluje létání, má pilotní zkoušky na větroně. Odchod z televize neplánuje, i po dvaceti pěti letech, kdy vysílá televizní noviny, ho to stále baví. „Miluju živé vysílání, vždy je malá pravděpodobnost, že se může něco pokazit. Není to adrenalin, ale je to takové zpestření.“ Život bez televizního prostředí si zkrátka nedovede představit.