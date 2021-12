Kam půjde 100 tisíc? Kontroverzní raper Řezník má plán

Zdroj: Profimedia

Přišel, vyhrál a zase šel. Raper Řezník využil letošního ročníku obnovené ankety Český slavík k tomu, aby si vyřídil účty s dřívějšími pořadateli, kteří mu v roce 2013 odepřeli výhru v kategorii Hvězda internetu, k níž patřil i finanční obnos ve výši 100 tisíc korun. Noví organizátoři mu částku zpětně vyplatili, a tak Řezník spokojeně odešel s tím, pro co si přišel. Jak s penězi naloží?

Jméno rapera Řezníka alias Martina Pohla bude v souvislosti s udílením hudebních cen Český slavík rezonovat ještě dlouho. Řezník totiž získal první místo v kategorii hip hop & rap. Kromě toho, že si převzal svou cenu a během svého projevu pourážel takřka všechny přítomné umělce v sále, mu organizátoři vyplatili částku 100 tisíc korun, kterou měl raper obdržet v roce 2013, když se stal Hvězdou internetu. Tehdejší pořadatelé jej ale kdysi ze soutěže kvůli hrubým textům vyřadili.

„Upřímně jsem měl radost, když tahle anketa skončila a doufal jsem, že už se nikdy neobnoví. Česká hudební scéna je podle mě dno a tuhle muziku poslouchají dámy v letech padesát a víc. Příště už mi hlasy neposílejte,” prohlásil Řezník hned v úvodu své „děkovné řeči”. Zároveň dodal, že když si náhodou pustí v autě české rádio, udělá se mu fyzicky špatně. Nakonec se zeptal, kde jsou jeho peníze, na které měl v roce 2013 nárok, ale pořadatelé mu je nevyplatili. „Jsem tady z jediného důvodu, a to je, abych si vyřídil účty se starým slavíkem, který mi kdysi odepřel výhru. Takže se teď ptám: Kde je, k*rva, moje kilo?” hlásal Řezník. A na pódiu přítomný ředitel Českého slavíka Jakub Horák chvíli na to raperovi skutečně předal obálku, ve které se nacházelo oněch sto tisíc korun.

Mise splněna

„Mise Slavík splněna! Šel sem si pro své kilo – proto jsem hecoval hlasování. Kilo mám a beru tím celou aféru za uzavřenou. Ještě jednou díky moc všem za hlasy, tu cenu a splacený dluh mám jen díky vám!” napsal po galavečeru Řezník na sociální síti svým fanouškům. Předtím ale ani nečekal, že by se k němu peníze mohli vůbec dostat.

„Na Slavíky jsem šel s tím, že to vyhraju, že bych měl ale dostat k výhře i peníze, s tím jsem nepočítal. Beru to jako smířlivé gesto, příjemně mě to překvapilo,” řekl Řezník v rozhovoru pro aktuálně.cz.

Peníze použije na film

Přestože si raper není momentálně stoprocentně jistý tím, na co peníze použije, s největší pravděpodobností poputují na financování jeho nového filmu. „Původně jsem to chtěl ještě ten večer profetovat, ale nakonec jsem to nestihl, takže je nejspíše použiju na tvorbu filmu, který jsme nedávno dotočili a teď ho stříháme v postprodukci,” nechal se s nadsázkou slyšet.

Řezník své vítězství na slavících bere jako jistou osobní výhru. „Za mě to bylo fajn uzavření kapitoly se slavíkem, je to vyřešené a nemám důvod se tam znovu infiltrovat. Nejlepší by pro mě samozřejmě bylo, kdyby tu anketu už neobnovovali, protože to utrpení u obrazovek nevyváží moje zadostiučinění,” dodal ještě raper.