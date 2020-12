Podvedený Richard Genzer: Přišel o miliony, zůstal bez práce i bez peněz!

Sen o zajímavém bydlení se pro Richarda Genzera proměnil v noční můru. Vzít si ho ale herec úplně nenechal, houseboat si nakonec pro sebe pronajal!

"Teď by se mi ty peníze šikly. Podvedl mě o dva miliony, říkal jsem si, že to je v pohodě, že to nadělám. Ale už jsem minus čtyři miliony," svěřil se Honzovi Dědkovi.

"Je to skvělý bydlení. Je tam obývák, koupelna, ložnice, skříně, pračka, terasa a nas*aný labutě," pochvaluje si Genzer dům u vody, který mu už ale bohužel nejspíš nikdy nebude říkat pane…