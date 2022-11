Richard Genzer Lindu Finkovou ihned okouzlil: Ta po letech litovala

4

Linda Finková a Richard Genzer

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Když se před více jak dvěma desítkami let dali Richard Genzer a Linda Finková dohromady. jeden druhého považovali za životní lásku. Jak ale plynul čas, pomalu začali přicházet na to, že k sobě nepatří. Jejich manželství si prošlo velkou krizí, která ovšem nakonec měla možná to vůbec nejlepší vyústění.