Genzer a Suchánek: Jejich dvojka prošla několikrát krizí. Mohly za to peníze

Richard Genzer a Michal Suchánek působí, že jsou k sobě srostlí a že spolu tráví i veškerý volný čas. Není to ale pravda. Tahle legendární dvojice si prošla mnoha krizemi a někdy to dokonce vypadalo, že spolu skončí i po pracovní stránce.

Komické duo Richard Genzer a Michal Suchánek patří k nejoblíbenějším v České republice. Sice jejich humor není žádným intelektuálním zážitkem, ale kdo se rád baví a směje, určitě s nimi najde společnou notu. Bohužel ani jim se však nevyhnuly neshody. Největší byly kvůli Geňově nespolehlivost a finančním problémům.

Seznámili se na konzervatoři a od té doby se kamarádí. Mají stejný smysl pro humor a navíc i vizuálně vypadají jako dvojice komicky. Jsou prostě jasným prototypem komediantů, kteří musí dohromady fungovat.

Po studích společně vymysleli či učinkovali v celé řadě zábavných televizních projektů. Určitě si vzpomenete na legendární Tele Tele, pak také talkshow Mr.GS a z posledních let třeba Partičku. Jak ale Genzer přiznává, většina z nich byla v režii Suchánka.

Suchánek vždy Genzera táhnul kupředu

„Suchoš mě vždycky táhnul, vždycky nějakou práci sehnal a pak se to zase našláplo. Vím, že jsme ho párkrát zklamal, na plno věcí jsem se vys*al. On byl pak naštvanej a nějakou dobu to mezi námi bylo dost blbý. To mě mrzelo,“ svěřil se Genzer časopisu Téma.

O Suchánkovi se ví, že je na sebe přísný, chce být vždy stoprocentní a vyžaduje to i po spolupracovnících. Vše říká na rovinu a očekává to i od ostatních. Geňa se dle svých slov několikrát snažil vykličkovat a ve finále byl za ještě většího osla, než kdyby řekl pavdu.

I v soukromém životě je Geňa větší střelec. Rozvedl se s manželkou Lindou Finkovou, se kterou má dceru Viktorii a syna Matyáše, kvůli atraktivní Markétě Jiránkové. Ta ho ale po čase stejně nechala a Richardovi zbyly jen oči pro pláč.

Pak přišla vysportovaná pohledná Pavla, se kterou byl Richard tři roky. Bohužel se však na jaře také rozešli. „Pavla je moc krásná a já pořád nechápu, jak takový idiot jako já měl takové štěstí, že jsem ji potkal a ona se do mě zamilovala,“ svěřil se Blesku.

Genzer si na léto pořídil stánek, kde dělá palačinky

„Odešla, stýská se mi a moc ji miluju. A to je všechno, co k tomu řeknu,“ řekl zase v Showtime. Nyní je herec sám a aby se prý nenudil, pořídil si stánek s palačinkami u Lovosic a jako bonus je tam osobně připravuje. Prý to na obživu nestačí, ale alespoň se doma nenudí a nemá čas na truchlení.

To Suchánek žije v poměrně harmonickém vztahu se svou manželkou Renatou, s níž má dceru Bereniku a syna Jáchyma.

"S mou ženou jsem 25 let a dneska jsme už opravdoví přátelé, nejlepší kámoši. Asi nám "nehoří lýtka" jako na začátku, já ale můžu s pýchou tvrdit, že mám úžasnou ženskou, kterou bych neopustil," řekl Blesku, když byl před lety obviňován z nevěry.

