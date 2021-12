Richard Genzer už kvůli rozchodu nesmutní, krásná Pavla se k němu vrátila

Zdroj: Profimedia

Porotce taneční show StarDance a komik Richard Genzer v letošním roce dlouho neprožíval úplně šťastné období. Před několika měsíci jej totiž opustila jeho partnerka Pavla Kalinová a Genzer se po rozchodu netajil tím, že krásku stále miluje a moc se mu po ní stýská. Ta své rozhodnutí ale později přehodnotila a ke komikovi se vrátila.

Richard Genzer s Pavlínou Kalinovou dlouho tvořili nádherný pár a tvářili se, že jim nic nechybí. Geňa na svou lásku vždy pěl ódy a zdálo se, že našel lásku svého života. „Pavla je moc krásná a já pořád nechápu, jak takový idiot jako já měl takové štěstí, že jsem ji potkal a ona se do mě zamilovala. Jsem šťastný jako už dlouho ne,” nechal se Genzer slyšet v jednom z rozhovorů v roce 2019.

O to větším šokem bylo, když se dvojice v dubnu letošního roku rozešla. Konkrétní důvody rozpadu vztahu ani jeden z nich nikdy neventiloval, a tak se veřejnost mohla jen domnívat, co se mezi nimi stalo. Ze slov Genzera však bylo jasné, že tím, kdo vztah ukončil, byla právě Pavla. „Odešla, stýská se mi a moc ji miluju. A to je všechno, co k tomu řeknu,” řekl po rozchodu Geňa pro primácký pořad Showtime.

Láska se vrátila

Richard Genzer rozchod velmi špatně snášel a svou bývalou partnerku nemohl jen tak dostat z hlavy. A možná také čekal, zda-li si jeho láska své rozhodnutí nerozmyslí. A čekání se dle všeho vyplatilo! Půvabná blondýnka se k oblíbenému komikovi totiž po několika měsících podle informací Blesku vrátila! „Když si Pavla pochroumala nohu, tak to byl Ríša, kdo se o ni začal starat, a to je opět spojilo,” uvedl pro zmíněnou redakci kamarád Richarda Genzera.

Rozvod se stále nekoná

Přestože spolu již léta nežijí, Richard Genzer a jeho manželka Linda Finková se stále nerozvedli. Po devíti letech od odloučení to však vypadá, že na dlouho propíraný rozvod konečně dojde. „Už se to začalo hýbat a konečně to dotáhneme do konce. Není to proto, že bych se chtěla znovu vdát, ale chci podniknout jisté finanční kroky a už bych je chtěla udělat jako rozvedená,” řekla pěvecká koučka, kterou lidé znají například z show Tvoje tvář má známý hlas.

