Richard Genzer se pustil do podnikání: Místo herectví zedničina?

Zdroj: Profimedia

Richard Genzer sice patří k nejvtipnějším a nejoblíbenějším českým komikům, nebyly ale vždy dny, kdy mu bylo do zpěvu. Nejen, že si nasekal dluhy, ale ani s láskou to nemá zrovna snadné.

Richard Genzer patří do legendárního dua Genzer - Suchánek, která baví diváky už pěknou řádku let. Ať už si vzpomeneme na legendární pořad Tele Tele, jehož byl spoluautorem a na prahu nového tisíciletí to bylo pro všechny zcela něco nevídaného, tak i na Partičku, která se na televizních obrazovkách stále drží na vrcholu.

Přitom stačilo málo a vše mohlo dopadnout jinak a z Genzera by bavič nebyl, vystudoval totiž konzervatoř a deset let vystupoval s taneční skupinou UNO. Že je zdatným tanečníkem ukázal nejen v muzikálech Krysař, Dracula nebo Tři mušketýři, ale také v taneční soutěži StarDance.

Naštěstí Richard spolu se svými kumpány Suchánkem, Cardou a Žilkovou podlehl kouzlu televizní zábavy a Tele Tele se rozjelo na plné obrátky. Ani po konci této show, která bořila hranice slušné zábavy, se nedržel Genzer zkrátka a spolu s parťákem Michalem Suchánkem si rozjeli vlastní talk show s názvem MR. GS. Nyní by se Geňa do této sféry zase rád vrátil a tuto výzvu si zkusil znovu a rovnou na vyšším levelu.

Genzer touží po vlastním stand-upu

"Mám to napsané už od doby, kdy mi bylo 50, ale už chci konečně vyjít ven se svým vlastním stand-upem," svěřil se komik pro eXtra.cz.

Geňa je oblíbený i jako porotce talentových soutěží. Usedl v porotě například v soutěži Talentmania a zahrál si v pokračování oblíbených komedií jako Kameňák nebo Sněženky a machři po 25 letech.

Richard byl léta šťastně ženatý s herečkou a zpěvačkou Lindou Finkovou, se kterou má dvě děti. Dceru Viktorku a syna Matyáše. Páru však manželství nevydrželo a i když nejsou ještě právně rozvedeni, léta už spolu nežijí.

"Máme za sebou dvě jednání a teď řešíme nějaký společný den, kdy máme volno, abychom si u toho soudu udělali selfíčka a tak. My jsme takový pár, který se rozvádí a je v pohodě," řekl také bývalý tanečník.

Vlastní byznys s obydlími na vodě se pomalu rozjíždí

Jinak si Genzer rozjel před nedávnem vlastní byznys, aby si pojistil, že už nikdy nebude bez peněz, což se mu také už podařilo. To ho dokonce dohnalo k životu na hausbótu, kde to sice bylo drsné, ale herec se do tohoto stylu života zamiloval. Nyní tak vyrábí vlastní nezvyklá obydlí na vodě.

"Takže kromě umělecké činnosti mám ještě činnost stavební, takže děláme svoje a naše. Takže brzy to dáme na sítě a na jaře by se to mohlo rozjet," pochlubil se.

Času bude mít dost, jelikož to vypadá, že je po rozchodu s přítelkyní Pavlou Kalinovou sám a na další návrat tohoto páru už to nevypadá.

"Já o tom úplně nechci mluvit. Ale stýská se mi."