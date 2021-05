Nešťastná láska Richarda Genzera: Po rozchodu ho svírají žal a smutek

Bezprostřední bavič Richard Genzer na první pohled působí jako drsný chlap, kterého jen tak nic nerozhodí. Po rozchodu s krásnou Pavlou Kalinovou ale ukázal, kolik emocí se v něm skrývá. Genzer má zlomené srdce, které raději odjel léčit k moři.

Richard Genzer patří k těm vůbec nejznámějším tvářím českého šoubyznysu. Lidé jej znají jako baviče se skvělým smyslem pro humor, který si nikdy nebere servítky a i nepříznivé zprávy dokáže přetvořit ve vtip. Teď mu samotnému ale moc do smíchu není. Prochází totiž nesmírně náročným rozchodem, jež mu naprosto rozerval srdce.

Zlomeného ducha odjel léčit k moři

Svou partnerku Pavlu Kalinovou nesmírně miloval a i nadále miluje. Z nejasného důvodu se ale jejich vztah rozpadl a krásná Pavla Genzera opustila. Bavič se tak raději sbalil a odjel do Chorvatska, kde doufá, že přijde na jiné myšlenky. Z jeho slov pro primácký pořad Showtime je patrné, že prožívá opravdu těžké chvíle. „Odešla, stýská se mi a moc ji miluju. A to je všechno, co k tomu řeknu,” uvedl v krátkosti dle webu eXtra.

Geňa si své přítelkyně velmi vážil. „Pavla je moc krásná a já pořád nechápu, jak takový idiot jako já měl takové štěstí, že jsem ji potkal a ona se do mě zamilovala. Jsem šťastný jako už dlouho ne,” uvedl v jenom z rozhovorů v roce 2019. O to větší ranou pro komika odchod jeho lásky byl.

Smůla se mu lepí na paty

Richard Genzer prochází již delší dobu poměrně smolným obdobím. Stejně jako ostatní umělce, i jeho pochopitelně finančně ovlivnila pandemie koronaviru. K tomu všemu ale před několika měsíci naletěl podvodníkovi. „Stavěl jsem hausbót a ten frajer mě podvedl. Teď by se mi ty peníze šikly. Podvedl mě o dva miliony, říkal jsem si, že to je v pohodě, že to nadělám. Ale už jsem minus čtyři miliony,” řekl v prosinci loňského roku v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Již tak nepříznivé období, které je samo o sobě velmi náročné, tak ještě podkopl bolestivý rozchod. Snad se Geňa z nešťastné lásky brzy vzpamatuje a v plné síle se vrátí s úsměvem k tomu, co mu jde nejlépe – k šíření smíchu, legrace a radosti.

Richard Genzer naletěl podvodníkovi:

Zdroj: Youtube