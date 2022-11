Richard Genzer je opět singl: S krásnou Pavlou mu to nevyšlo ani napodruhé

Zdroj: Profimedia

Když se ke komikovi a herci Richardu Genzerovi vloni vrátila jeho láska Pavla Kalinová, byl štěstím bez sebe. Z rozchodu byl nešťastný, a tak byl rád, že dostal druhou šanci. Jenže, jak se zdá, ani další pokus neměl zdárného konce.

Richard Genzer má v lásce už nějakou dobu smůlu. V roce 2018 se seznámil s půvabnou blondýnkou Pavlou Kalinovou a vypadalo to, že jde o lásku jako trám. „Pavla je moc krásná a já pořád nechápu, jak takový idiot jako já měl takové štěstí, že jsem ji potkal a ona se do mě zamilovala,” radoval se bavič tehdy v jednom z rozhovorů pro Blesk. „Jsem šťastný tak jako už dlouho ne,” řekl ještě. Jenže o dva roky později přišel zásadní zlom.

Rozchod jej semlel

Pavla totiž věčně vysmátého umělce opustila. „Odešla, stýská se mi a moc ji miluju. A to je všechno, co k tomu řeknu,” přiznal v pořadu Showtime a dodal, že by byl moc rád, kdyby se k němu Pavla vrátila.

Jeho přání bylo nakonec vyslyšeno a jen o několik málo měsíců se dvojice skutečně dala opět dohromady. Genzer byl štěstím bez sebe. „Když si Pavla pochroumala nohu, tak to byl Ríša, kdo se o ni začal starat, a to je opět spojilo,” prozradil jeho kamarád.

Štěstí dlouho nevydrželo

I když dvojice dala společné budoucnosti druhou šanci, po nějaké době se opět ukázalo, že k sobě zkrátka nepatří. Co přesně se mezi nimi stalo, není jasné. Ze slov Richarda Genzera je ale patrné, že i napodruhé to byla právě Pavla, kdo vztah ukončil. „Já o tom úplně nechci mluvit,” povzdechl si Richard Genzer v rozhovoru pro eXtra.cz. „Ale stýská se mi,” dodal.

Naštěstí herec nemá moc času na smutnění. Je zaneprázdněný divadlem a také se začal věnovat stavbě hausbótů. Kromě toho má také v rukávu pořádné eso. „Mám to napsané už od doby, kdy mi bylo 50, ale už chci konečně vyjít ven se svým vlastním stand-upem,” prohlásil. Jeho příznivci se tak rozhodně mají na co těšit.