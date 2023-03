Richard Krajčo vzpomínal na Gotta: Jedli jsme spolu zakázané jídlo!

Zdroj: Profimedia

Hudebník a herec Richard Krajčo je v posledních letech na vrcholu své kariéry. Jeho píseň pro Karla Gotta a Charlotte Gottovou zbořila internet. Spolupráce s Gottem ho velmi ovlivnila.

Ke Krajčovi patří i divadelní prkna. V poslední hře, ve které vystupoval, ho režíruje jeho manželka Karin. Ta sama zmínila už v několika rozhovorech, že jim společná práce do soukromého života nezasahuje. V divadle je zkrátka ona režisér a Richard herec.

Vzpomínky na Gotta

Pro ostravského rodáka byla bezpochyby životním milníkem spolupráce s již zesnulým Karlem Gottem. Mezi nejoblíbenější vzpomínky zařadil třeba společnou návštěvu restaurace. Slavík si v ní poručil rajskou omáčku, která ovšem nebyla na jídelním lístku. V té době už měl Gott omezený jídelníček a tak chtěl rajskou zhřešit. Kuchařka obětavě utíkala nakoupit suroviny a oblíbený pokrm mu připravila.

Srdce nehasnou

Krajčo a jeho žena Karin se dozvěděli o špatném zdravotním stavu Gotta jako jedni z prvních. Legendární zpěvák se Richardovi svěřil hlavně díky tomu, že chtěl, aby pro něj a dceru Charlotte napsal společnou píseň. Krajčo tak pochopil to, co po něm Gott chce a píseň pojal jako rozloučení otce a dcery. „Byla to velká síla. Karel měl všechno urovnáno, vše si odškrtl a byl smířený. Vlastně bych si přál mít taky v tu chvíli tolik síly jako měl on. Na všechno se připravil, se všemi se rozloučil, všechno stihl. Čišel z něj klid,“ prozradil v pořadu Face To Face frontman skupiny Kryštof.

Tajná domluva

Zároveň s písní Srdce nehasnou nahrála skupina Kryštof s Gottem píseň Vánoční. Richard se s Mistrem domluvil na tom, že píseň vyjde až rok poté, co tu nebude. Gott chtěl, aby to pro lidi bylo překvapení. „Kdyby mi bylo 25 let, asi by mi to nedalo tolik, co mi to dalo teď v tomto věku. Muselo to tak být, vše se děje, jak má. I já jsem si musel projít mnoha věcmi, a proto jsem to celé vnímal tak silně. Všichni jsme tady proto, abychom se učili,“ zavzpomínal na spolupráci s legendárním zpěvákem Richard.