Jako vejce vejci: Syn dělá Krajčovi samou radost, v čem všem je po tátovi?

Zdroj: Profimedia

Richard Krajčo se pochlubil na sociálních sítích fotografií se svým synem. Téměř ihned se strhla lavina komentářů o tom, jak si jsou podobní. Třináctiletý Richard Tristan je navíc, jak se zdá, i velký showman po tatínkovi.

Věrná kopie

Třináctiletého chlapce má Richard se svou exmanželkou modelkou Martinou Poulíčkovou. Na svých sociálních sítích nyní ukázal, jak se synem tráví společné chvíle. Po koncertě své kapely Kryštof sdílel fotografii, na které se společně osvěžují v bazénu. "Relax … jeden po poskakování na pódiu, druhý po poskakování v Merchstanu…oba si to prý zasloužíme." Vizuální podoba nebude to jediné, co syn Krajča po zpěvákovi zdědil. Přebytek energie a hudební talent má Krajčo nejspíše v krvi. Pro Blesk pro ženy prozradil, že i malý Richard miluje hudbu. "Vždyť děti jsou to, proč jsme na tomto světě. Oni jsou jediná stopa, která po nás skutečně zůstane. Mám velkou radost, že můj syn také miluje hudbu. Když vezmu do ruky kytaru, hned chce hrát se mnou a tancuje u toho."

Souboj fotbalových klubů

Krajčo má se synem opravdu hezký vztah. Svědčí o tom i fakt, že jako zarytý fanoušek Baníku Ostrava navštěvuje se synem zápasy fotbalové Slávie. „Zhruba před třemi lety si můj syn našel milovaný klub a tím je Slavia. Nutí mě tak chodit s ním na Slavii. Ježíšek mu donesl i permanentku,“ prozradil v pořadu Tiki-Taka. Zároveň ujistil fanoušky, že je nadále věrný svému oblíbenému klubu. „Jsem Ostravák. Odmala jsem fandil Baníku a vždycky mu budu fandit.“