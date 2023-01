Dětství Richarda Müllera: Otec ho mlátil, až se počůral, cestu k sobě nenašli

Zdroj: Profimedia

Loni oslavil Richard Müller šedesátiny. Nastal tedy správný čas na to, aby rekapituloval svůj život, který by vydal na román. Zpěvák, který se zapsal do srdcí fanoušků skladbami jako Po schodoch nebo Štěstí je krásná věc, si prošel drogovými eskapádami, skandály i nevěrami. Nyní tedy rozhodně má na co vzpomínat.

Lze o něm říct, že patří mezi nejvýraznější postavy československé pop music. Jistě znáte jeho hity jako Po schodoch, Nebude to ľahké, Štěstí je krásná věc či Baroko, ale jistě jste i zaregistrovali jeho skandály v osobním životě.

Dětství prožil Richard v rodině slavného herce Vlada Müllera, který ale v období synovy puberty opustil rodinu. Se synem si k sobě nikdy vztah nenašli.

„Pro mě byl táta cizí člověk. Neumím si představit, že v otcovsko-synovském vztahu může být něco krutějšího, než když vám zbude takový pocit,“ řekl před lety pro Blesk.

Müllerův otec nebyl často doma, raději seděl s kolegy v barech

Müller starší netrávil doma čas ani když byl syn malý, raději seděl v barech s kolegy. Když však doma byl, Richarda fyzicky týral.

„Kolikrát jsem dostal od táty, by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Ale pak to stálo za to. To jsem se při tom počůral i pokakal,“ řekl týdeníku Téma.

S otcem se neusmířil až do jeho smrti, ani se s ním nerozloučil.

„Nestihl jsem to a to mě mrzí. S odstupem času se na to dívám jinak. On byl příliš hrdý a já příliš sprostý na to, abychom si k sobě našli cestu. Zajímal by mě třeba i názor na mou novou desku. On nikdy nebyl na mém koncertě, to mě mrzelo,“ prozradil zpěvák.

Vystudoval televizní dramaturgii a scénáristiku. V 80. letech se však našel ve skupině Banket, kde nahrál do roku 1990 čtyři desky. Pak následoval hit Horáčka a Hapky Štěstí je krásná věc. Začátkem 90. let se Richard vydal na sólovou dráhu, vydal několik studiových alb, ale začaly i jeho problémy.

Na zpěvákovo vyhoření měla vliv bipolární porucha a drogy

Velkou vinu na tom nesla i zpěvákova bipolární porucha, známá jako maniodeprese. Poté následovaly problémy s drogami a v kombinaci obojího se stával zpěvák nezvladatelným. Ve Zlíně na koncertě se roku 2000 svlékl do naha a po posluchačích se prý dokonce dožadoval drog.

Nakonec zpěvák roku 2006 kvůli psychickým problémům ukončil kariéru, ale nevydržel a k radosti diváků se na pódia vrátil. Pomohla mu nová partnerka Vanda Wolfová, která ho umí držet zkrátka. V období pandemie pracoval na nové desce, kam si většinu hudby napsal sám.

„Pandemie mi velmi prospěla, věnoval jsem se knihám, synovi, hudbě a vlastní tvorbě. Písničky vznikly právě během korony, tvořil jsem je velmi rychle a intenzivně. Dlouhá léta jsem nic nesložil sám, a tak jsem si řekl kdy jindy, když ne teď,“ prozradil.