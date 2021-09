Richard Müller popsal drogové peklo: Myšlenky na sebevraždu a zástava srdce

Zdroj: Profimedia

O tom, že je slovenský zpěvák Richard Müller legenda, nemůže být pochyb. Fanoušci ho milovali už dávno předtím, než začal koketovat s drogami, alkoholem a stala se z něj troska. I přes četné přešlapy však nakonec umělec zvládl jít do sebe a vrátit se střízlivý na pódia. Předcházelo tomu však několik let pekla.

Richard Müller nedávno oslavil 60. narozeniny a jistě děkuje Bohu, že může být mezi námi. Nechybělo totiž mnoho a několikrát byl mrtvý. Jeho závislost na drogách a alkoholu totiž vygradovala až tak daleko, že přemýšlel o sebevraždě a jednou se mu dokonce zastavilo srdce.

Československá hvězda, která byla v 80. a na počátku 90. let na vrcholu své slávy, měla na mále. Začala totiž holdovat alkoholu a drogám v takové míře, že se u ní spustily deprese a vše došlo až k bipolární poruše. I přesto však fanoušci Richardovi zůstali věrní a doufali, že je to jen období, které umělce brzy přejde.

Běhal nahatý po pódiu a sháněl drogy

Vše však vygradovalo roku 2000, kdy už byl Müller tak mimo, že běhal při koncertě nahatý po pódiu a dožadoval se drog. Po této scénce všichni viděli, že je opravdu zle, a pokud se sebou zpěvák nezačne něco dělat, špatně skončí.

Bylo mu pouhých pětačtyřicet let a myslel na sebevraždu. Přiznal, že si dokonce několikrát heroin píchnul do žíly. Jinak prý šňupal pervitin a kokain. Ten v něm ale vyvolával stavy strašných úzkostí, tudíž vážně uvažoval nad tím, že ukončí svůj život.

"Vážně jsem uvažoval, zda je lepší kabel nebo plyn," prozradil v rozhovoru pro Nový čas. Nakonec to neudělal, ale to nic neměnilo na tom, že ještě v témže roce mu na letišti ve Francii přestalo bít srdce a on málem zemřel. Veřejnosti se tvrdilo, že jde o vyčerpání, ale všichni věděli, o co se ve skutečnosti jedná.

Užívání drog ho dostalo do léčebny

Užívání drog ho nakonec dohnalo až do léčebny. Roku 2007 skončil poprvé na košické psychiatrii, kde se léčil z depresí. Pak se tam ještě vrátil několikrát. Většinou ho k tomu donutila partnerka Vanda Wolfová, která se nad ním snažila držet ochrannou ruku.

Nebylo to však vůbec snadné. Komunikace s těmito lidmi je velmi obtížná. Pacienti s depresemi jsou přecitlivělí a reagují na věci nepředvídatelně. Nakonec se ale s pomocí partnerky zvládl částečně vrátit na koncertní pódia.

I tak ale už nikdy nebude dosahovat plnohodnotné formy. Před koncerty leží v šatně, co nejvíce odpočívá, musí docházet i na kapačky a asistentka mu neustále měří tlak. Jsou i dny, kdy není schopen vstát z postele. Prostě se z něj stala lidská troska.

„S tímto já už žiju 20 let a pozor – každý den,“ přiznal.

Naštěstí se vše lepší, a i když si vždy už bude muset nechávat pomoct, může alespoň koncertovat. A potlesk diváků je prý to, co ho drží při životě.