Richard Müller málem přišel o kariéru: Mohly za to drogy a psychické onemocnění

Zpěvák Richard Müller si pobyl v nemocnici, kde se léčil po operaci nohy. Musel tak přesunout některé ze svých naplánovaných koncertů, věří však, že se vše časem zlepší. V minulosti ovšem, co se týká zdraví, natolik optimistický nebyl. Kvůli duševním problémům dokonce oznámil konec své kariéry.

Současné zdravotní obtíže zpěváka Richarda Müllera nejsou v podstatě ničím v porovnání s jeho dřívějšími problémy. Bývaly totiž časy, kdy si slovenský umělec sáhnul na skutečné dno. Rozvinula se u něj dušení nemoc, která byla ještě umocněna jeho užíváním drog. Chvílemi byl zpěvák naprosto nezvladatelný.

Šílený koncert

Snad každý fanoušek Richarda Müllera má dodnes v živé paměti jeho koncert ve Zlíně, který se uskutečnil v roce 2000. Jak uvádí Blesk, zpěvák se během svého vystoupení svlékl zcela donaha a následně se měl podle některých zúčastněných dokonce u svých fanoušků dožadovat drog. Z šíleného koncertů pak příznivci zpěváka odcházeli značně rozčarovaní.

Nebyly to ale jen drogy, se kterými měl Richard Müller potíže. V té době už totiž také bojoval s bipolární poruchou. I proto mu pak mnozí jeho nepředvídatelné chování odpustili. Jeho stav se ale stále zhoršoval. Ve finále vše vyeskalovalo až v moment, kdy zpěvák ukončil svůj kariéru. To se odehrálo v roce 2006.

Návrat na pódia

Naštěstí ale konec nebyl definitivní a zpěvák se přece jen po nějaké době opět do světa hudby vrátil, aby těšil veřejnost svými písněmi. Osvobodil se od drog a také se mu podařilo ukočírovat duševní nemoc. O své bouřlivé minulosti a bipolární poruše se ale nikdy už bavit nechtěl. „Je to stále velmi labilní a křehké, kdykoliv se to může zvrtnout a vrátit,“ svěřil se kdysi. „Když o tom mluvím, vrací se mi všechny vzpomínky a já prostě nemám chuť se k tomuto období vracet,“ dodal rychle.

Od té doby se mu ve všem dařilo. Až do konce loňského roku. To totiž Richard Müller onemocněl chřipkou a musel přeložit několik ze svých koncertů. Když už se vyléčil, poranil si nohu a musel dvakrát na operaci. Podle jeho prohlášení je ale vše na správné cestě.