Strasti zpěváka Richarda Müllera: Trápí ho zdraví a lituje rozvodu

Překvapivé je i zpěvákovo tvrzení o tom, že i po několika desítkách let v branži má stále před svými koncerty velkou trému. „V ten den, případně den předtím, mám takové nervy, že by sem o tom nerad mluvil. Je to sice práce, kterou dělám 35 let, ale kdyby existoval jiný způsob, jak vydělat na rodinu a daně, tak by jsem se pravděpodobně věnoval něčemu jinému,” překvapil zpěvák svou výpovědí.

Kromě toho se zpěvák velmi otevřeně rozpovídal i o svém soukromí a zdraví. „Ten věk, kdy přestává být všechno v pořádku, se už blíží. Bolí mě v kříži, nohy, kolena, zrak se kazí. Takové ty běžné problémy, které mají asi všichni lidé v tomto věku. Někteří mají štěstí, že problémy přijdou později, a někteří velkou smůlu, že je to chytí brzy,” prozradil.