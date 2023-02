Richard Müller se ozval z nemocnice po operaci: Sdílel smutnou zprávu

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Richard Müller měl v plánu odzpívat několik koncertů, které ale musel kvůli zdraví odložit. Nejdříve ho trápil problém s nohou a chodil o berlích. Nakonec ale musel být hospitalizován. Z nemocnice se nyní ozval svým fanouškům. A na nějakou dobu se s nimi rozloučil.

Fanoušci zpěváka Richarda Müllera věřili, že jej zdravotní problémy s nohou pomalu opustily a oni jej tak už brzy znovu uvidí na pódiu. Toho se ale jen tak nedočkají. Jak totiž sám zpěvák informoval, po kontrole v nemocnici ho lékaři poslali na další operaci. A tak je Müller opět na několik týdnů indisponovaný.

Už se těšil a přišla studená sprcha

Richard Müller smutnou zprávu sdílel na svém Facebooku. Tam i zveřejnil snímek z nemocničního lůžka. „Tak jsem se na vás těšil a takto to dopadlo. Neuvidíme se nejméně 6 týdnů. Přeji vám pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější. A děkuji MUDr. Almasimu a celému personálu nemocnice v Dunajské Stredě za skvělou péči. Váš Richard,” uvedl zpěvák na sociální síti a jeho zprávu ještě doplnil jeho tým.

„Milí naši příznivci, po dvou týdnech léčby Richardovy zraněné nohy se opětovnými vyšetřeními zjistilo, že bude potřebná operace. Všechno dobře dopadlo a momentálně už začala fáze rekonvalescence. Přípravy koncertů na tento rok dál pokračují, už brzy zveřejníme konkrétní termíny,” informoval tým Richarda Müllera.

Zdravotní problémy

Zpěvák musel poprvé přeložit své koncerty už v prosinci loňského roku. To se totiž léčil s chřipkou. Následoval úraz nohy a nyní zmíněná operace. Během tří měsíců tak zpěvák odložil svá vystoupení třikrát. Fanoušci mu ale posílají mnoho sil a věří, že se jejich idol už brzy vrátí na pódia a zazpívá jim svém hity ze svého nejnovějšího alba.