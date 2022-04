Těhotná Rihanna zářila na Oscarech, z bříška udělala přednost

Zdroj: Profimedia

Barbadoská kráska Rihanna dokázala udělat ze svého těhotenského bříška téměř módní doplněk. Zpěvačka se nikdy nebála provokovat svými outfity a nepřestala to dělat ani v těhotenství. Pozadu nezůstává ani její partner A$AP Rocky, ten miluje kontroverzní outfity také. Společně tvoří nejvíce stylový pár současnosti.

Módní ikona

Zpěvačka těhotenství dlouho skrývala, ale od dob prozrazení faktu, že je v jiném stavu, se na veřejnosti přestala objevovat ve volných mikinách, vytahaných svetrech a dalších oversize kouscích. Teď se snaží upoutat veškerou pozornost na zvětšující se bříško, to je dominantou každého outfitu. Sama zpěvačka se ke svým outfitům vyjádřila v rozhovoru pro Refinery29.

„V tuhle chvíli mě baví prosazovat to, co je sexy. Když ženy otěhotní, má společnost tendence vyvolávat v nich pocit, že se mají schovávat a skrývat svou sexy stránku. Říkají, že teď sexy nejste, ale že zase budete, ale na tyhle kecy já jim se*u,“ dodala tak sebevědomí dalším těhotným ženám. Zároveň přiznala, že ani v požehnaném stavu nezapomíná na makeup, prozradila i jaká součást makeupu je pro ni nejdůležitější: „Rtěnka, a to s naprostou jistotou. Bylo to tak pro mě vždy, ale teď to cítím ještě víc. Může změnit váš look, vytvořit ho a zlepšit váš pocit. Víte co, protože mnoho dní se cítím opravdu unavená, a teď obzvlášť. Dostane vás to z postele, když si nanesete rtěnku, lusknete prsty a jdete na to,“ zdá se, že Rihanna si těhotenství opravdu užívá. Na letošním předáváním Oscarů přímo zářila. Dlouhé černé šaty se skládaly z třpytivé přiléhávé sukně, vrchní díl tvořil průhledný top, tak aby černá tenká látka jen lehce zakrývala těhotenské bříško a dmoucí podprsí.

Od násilníka k otci dítěte

Těhotenství si zpěvačka užívá i kvůli tomu, že ke štěstí si ušla opravdu dlouhou cestu. Minulé vztahy nebyly procházkou růžovou zahradou, a to především ten, který měla s Chrisem Brownem. Zpěvák Rihannu ošklivě zmlátil, ta neváhala a zveřejnila podlitiny, škrábance a otoky. Pár let po nešťastném vztahu randila se saúdským podnikatelem Hassanem Jameelem, jejich vztah skončil v tichosti v lednu 2019.

Od té doby tráví čas s raperem A$APem Rockym, ten vedle zpěvačky září štěstím. Na její adresu uvedl: „Láska mého života. Moje lady. Život je mnohem lepší, když máte tu pravou, a myslím si, že to, že je to ona, poznáte. Je ta pravá.“ Pokud jim vztah vydrží, může Rihanně splnit její přání, v jednom z rozhovorů se nechala slyšet, že by ráda měla tři až čtyři děti.