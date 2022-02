Rihanna odhalila těhotenství ve stylovém modelu, z jeho hodnoty neusnete

Zdroj: Profimedia

Barbadosko-americká zpěvačka Rihanna čeká svého prvního potomka. Šťastným nastávajícím otcem je raper A$AP Rocky. Společně je pojí dlouholeté přátelství. V minulosti spolu byli dokonce i na turné. Rihanna se v roce 2013 objevila i v raperově videoklipu Fashion Killa.

O víkendu se nechal pár vyfotografovat v zasněženém New Yorku. Fotografie s holým břichem prozradily zpěvaččino těhotenství. Snímky byly pořízené v Harlemu, odkud A$AP Rocky, vlastním jménem Rakim Mayers, pochází.

Styl za každou cenu

Rihanna na focení oblékla růžovou bundu Chanel v hodnotě 172 920 korun. Jde o vintage kousek z kolekce podzim/zima 1996 z dílny Karla Lagerfelda. Nějaký čas se už na veřejnosti objevovala jen v neforemných bundách, mikinách a volných svršcích. Díky tomu, že je zpěvačka milovnice extravagantní módy ji nikdo nepodezíral z těhotenství. Rihanna je velkou milovnicí módy, nedávno navrhovala spodní prádlo, dokonce i pro muže. Se značkou Fendi vytvořila dekorativní kosmetiku, jednou z tváří kampaně se stal i A$AP Rocky.

Vysněné mateřství

Rihanna o mateřství promluvila pro agenturu AP už v roce 2019 a řekla tehdy: „Jsem černoška, pocházím z černošky, která pochází rovněž z černošky, a ta také. Porodím černošku, to je jasná věc. Taková jsem, to je moje podstata z hlediska mé duše i DNA.“ Na svého vysněného muže si ještě pár let po tomto vyjádření počkala. Do ledna 2020 randila se saúdskoarabským miliardářem Hassanem Jameelem, žila s ním tři roky. Jak se zdá, tak čekání se jí vyplatilo, na adresu zpěvačky se vyjádřil její současný partner se slovy: „Život je mnohem lepší. Myslím si, že když je to ta pravá, poznáte to. Je to ta pravá.“

Zdroje: Buzzfeed, Elle