Rika Fane se snaží očistit svoje jméno a v klidu žít, Vémola jí dělá peklo

Karlos Vémola si románkem s mladou pornohvězdičkou Hanou Džurbanovou alias Rikou Fane pořádně zavařil. MMA bijec i přes jasné důkazy stále tvrdí, že s útlou blondýnkou nic neměl a podal na ni trestní oznámení za pomluvu. Herečka z filmů pro dospělé je ale přesvědčená, že chyba je na straně Vémoly.

Pornoherečka Hana Džurbanová alias Rika Fane poslední týdny plní titulky všech bulvárních plátků. Bývalá účastnice Superstar na sebe strhla pozornost díky románku s Karlosem Vémolou a od té doby se musí potýkat s vyhrocenými reakcemi veřejnosti i samotného zápasníka, kterého zveřejnění kauzy rozzuřilo doběla.

"Je to náročná situace a celý je to pod tlakem. Nic takovýho jsem nezažila, je to strašně psychicky náročný, řešit tohle před celým světem. Snažila jsem se očistit svoje jméno. Celá ta situace mě mrzí. Já jsem Karlose měla ráda. Změnila na něj jsem názor po jeho vyjádření. Je to hodněj člověk, ale tohle pos*al," svěřila se Rika v Podcastu bez názvu.

"Všichni vědí, že má Lelu ale všichni taky vědí, jaký je jejich vztah. Scházeli jsme se čtyři měsíce. Bral mě všude na veřejnost, byla jsem z toho byla překvapená. Sám navrhoval, ať spolu chodíme do vyhlášených klubů," dodala Džurbanová s tím, že informaci médiím neposkytla ona.

Šli jsme do Dlouhý

"Jak se to dostalo ven nevím. Jdeš prostě do Dlouhý ulice, máš doma ženu a jdeš s cizí holkou. Tak asi nás někdo viděl," vysvětlila Hana Džurbanová ve zmíněném podcastu. Vinu za úlet se ženatým zápasníkem ale pornohvězda prý necítí.

"Já jsem svobodná holka a můžu si dělat co chci. Je to jeho vina a jeho problém. Strašně si protiřečí. Proto jsem sdílela ty naše konverzace. Kdybych si chtěla dělat reklamu, dala jsem to ven hned. Udělal si to sám. Neměl mi dávat číslo a psát mi. Měl být vedle jeho paní. Já jsem to dala ven, až když o mně řekl, že jsem zfetovaná prostitutka, kterou nezná," tvrdí Rika.

"Kdybych věděla, jakej je to člověk, nikdy bych s nim nikam nešla," uzavřela. Nepříjemný konflikt ale nejspíš bude mít ještě pokračování, jelikož Karlos Vémola na svou exmilenku podal trestní oznámení.

"Podali jsme trestní oznámení, ke všemu se vyjádří právník. Ta slečna Hanka, nebo jak jste říkala, že se jmenuje, tak ta bude mít o zábavu ještě postaráno," sdělil zápasník redakci TN.cz.

