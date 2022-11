Rika Fane se podpory nedočkala: Na známém turnaji jí diváci sprostě nadávali

Zdroj: TV Nova

Jedním z hostů dalšího zápasu Clash of the Stars byla i pornoherečka Hana Džurbanová, známá jako Rika Fane. Ta byla hlavní hvězdou večera, a to primárně díky svému nedávno provalenému románku s Karlosem Vémolou. Jakmile do ruky dostala mikrofon, aby zodpověděla několika otázek položených moderátorem, diváci se ji snažili překřičet. A to ne úplně lichotivými slovy.

Turnaj Clash of the Stars 3 budí velkou pozornost a kromě známých tváří, které se vrhají přímo do ringu, se galavečerů pravidelně zúčastňuje celá řada osobností, jež zaujímají roli diváků. Tentokrát na Clash of the Stars nechyběla například Agáta Hanychová, youtuber a influencer Datel anebo hvězda filmů pro dospělé Hana Džurbanová alias Rika Fane.

Některým radost neudělala

Moderátor během večera hvězdné hosty zpovídal. A zatímco některé z nich diváci poslouchali a jejich rozhovory nijak nenarušovali, když se k mikrofonu dostala Rika Fane, halou se ozývaly sprosté nadávky.

Nakonec musel moderátor rozhovor předčasně ukončit. „Dáme dvě poslední otázky, protože to vypadá, že se tu někteří neumí chovat. Přehlušují nás. Je tady dnes opravdu hodně lidí, za což jsme rádi, ale tím, že řvete nadávky a další nesmyslné věci, tím to opravdu neurychlíte. Já to tady určuju, bohužel,” snažil se podle webu MMA shorties moderátor ukočírovat diváky.

Kauza Vémola

Ještě před několika dny možná jméno pornoherečky nebylo každému známé, to se ale změnilo ve chvíli, kdy se internetem začaly šířit informace o tom, že má Rika Fane poměr s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou. Ten zvěsti rázně popíral. „Nějakou paní Riku Fane neznám a myslím si, že jediný, komu bych měl něco vysvětlovat, je moje žena. Takže si myslím, že ani já, ale ani má žena se k tomu vyjadřovat nebudeme. Pro nás je to uzavřená kapitola. A moc mě mrzí, co nějaké bláznivé dítě pro pět minut slávy dokáže,” napsal Vémola na svém Instagramu a dokonce mladou pornoherečku označil za uživatelku drog a prostitutku.

Té v tu chvíli došla trpělivost a na sociální síti zveřejnila konverzace s Vémolou, ze kterých jasně vyplývá, že spolu poměr skutečně měli. Tento krok ale mnozí pornoherečce vyčítají. „Zákeřně ukazovat důkazy, to jí máme jako zatleskat?” rozčilovala se například Dominika Myslivcová.