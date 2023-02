Po Rice Fane se slehla zem: Veliký poprask teprve přijde, říká Vémolova milenka

Zdroj: Profimedia

Rika Fane ještě nedávno plnila titulní stránky všech bulvárních časopisů a vypadalo to, že má našlápnuto na slušnou kariéru pornohvězdy. Pak se ale po bývalé hvězdě Superstar slehla zem. Co se s Hanou Džurbanovou stalo a proč zmizela ze sociálních sítí?

Hana Džurbanová na sebe poprvé strhla pozornost veřejnosti díky pěvecké soutěži Superstar, kde se probojovala až do semifinále mezi osmnáct nejlepších amatérských zpěváků.

Místo kariéry v hudební branži se ale tehdy čerstvě plnoletá hvězdička vydala zcela jinou cestou. Změnila si pseudonym na Rika Fane a začala natáčet filmy pro dospělé.

V porno branži se Džurbanová rychle uchytila a často obrážela večírky celebrit, nejvíce se ale o ní začalo mluvit díky románku s ženatým Karlosem Vémolou. Ačkoliv MMA zápasník nejprve zapíral, Rika začala do médií vytahovat audionahrávky a screeny konverzací, díky kterým bylo jasné, že poměr mezi ní a Vémolou opravdu nebyl vymyšlený. Zlom ale přišel ve chvilce, kdy začal Terminátor vyhrožovat svými právními zástupci.

Dohnala ji karma

Jakmile Karlos Vémola do celé akce zapojil právníky, Hana Džurbanová se stáhla a přestala poskytovat další informace médiím. Předtím ale ještě dorazila jako hvězdný na galavečeru organizace Clash of the Stars, čímž opět vzbudila velký rozruch. Během rozhovoru oznámila, že by si ráda v organizaci domluvila zápas. "Měli jsme nějaká jednání ohledně případné spolupráce, ale to už teď samozřejmě neplatí. Od té doby s ní nikdo z nás nemluvil a vůbec nevíme, co s ní je," vysvětlil Expresu spolupromotér Jakub Jíra.

Rika totiž nedávno přišla o svůj instagramový profil, kde měla velmi slušnou základnu followerů a aktuálně není pro podobné akce dostatečně atraktivní. V kuloárech se dokonce šušká, že za smazáním jejího profilu měl prsty člověk od Karlose Vémoly. Podle informací zmíněného webu ale za tím stojí nejmenovaná kolegyně z erotické branže.

"Karma ji dohnala za to, jak se poslední dobou chovala k lidem kolem sebe. Už se ani moc nevěnuje práci, nedá se říct, že by to byla příliš aktivní pornoherečka," sdělil člověk, který má k hvězdě porna blízko. V návaznosti na toto tvrzení se ale Džurbanová ozvala fanouškům na sociální síti a tvrdí, že o ní ještě uslyšíme. "Jen kdybyste věděli, co se vůbec děje. Jak pracuju od rána do večera a jsem šťastná. Vše chce čas a myslím, že veliký poprask teprve přijde," slibuje Rika Fane. Nezbývá než vyčkat, čím fanoušky tahle neřízená střela hodlá překvapit.

