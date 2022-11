Od Superstar k pornu: Kdo je údajná milenka Karlose Vémoly Rika Fane?

Zdroj: Profimedia

Poslední dny plní Hana Džurbanová alias Rika Fane titulky všech bulvárů jako údajná milenky Karlose Vémoly. Původně měla pornohvězda ambice být slavnou zpěvačkou, nakonec se její kariéry obrátila zcela jiným směrem.

Hana Džurbanová, dnes známá pod pseudonymem Rika Fane, se do povědomí veřejnosti dostala poprvé před třemi lety, když se zúčastnila pěvecké show Superstar.

Tehdy skončila mezi osmnácti nejlepšími a její cesta sourtěží skončila těsně před velkým finále. V té době jí bylo pouhých patnáct let a televizní diváci věřili, že Hanka svůj talent posune a stane se zpěvačkou.

K překvapení všech ale Džurbanová pověsila mikrofon na hřebík a vyměnila pódia za natáčení porna.

Strašně jsem chtěla zpívat

"Bylo mi patnáct, když jsem se přihlásila do SuperStar. Strašně jsem chtěla zpívat a čekala jsem na ten den, kdy jsem tam mohla podat přihlášku. Vyšlo to, byla jsem v semifinále a byl to nádherný zážitek. Pak to ale všechno rychle skončilo," svěřila se před časem Hana Džurbanová webu Extra.

Pěvecké ambice prý mladá hvězda pohřbila po bolestivém rozchodu. "Řekla jsem si, že se odstěhuju a začnu točit porno. Vždy jsem milovala sexualitu, v té době mi bylo sedmnáct. Dva dny po svých osmnáctinách jsem natočila první video," vysvětlila Hanka.

Podpory od rodiny se ale samozřejmě nedočkala. "Žila jsem s mámou a se sestrou. Věděla jsem, že to bude rychlé, ale bylo to ještě rychlejší. Nebyla jsem na to připravená, v tu chvíli jsem pořádně nevěděla, do čeho jdu. Obhajovala jsem se, ale řekla jsem si stop. Nikomu neubližuji, nikoho nezabíjím, pouze dělám, co chci. Moji blízcí přátelé a dvě kamarádky mě podporovali, ale moje rodina… Nikdo nechce, aby byla dcera pornoherečka. Teď už je to v pohodě, ale máma se o tom nechce bavit. Bylo to těžké a bylo to hodně negativní," přiznala Rika Fane, která bere svou práci jako každou jinou.

"Vůbec se neponižuji. Ponižovala bych se, kdybych měla sex za drink nebo dělala prostitutku někde v bordelu. Tohle je čistá práce. Ale na videa, chlapi, koukáte, že?" hájila se na Instagramu.

Kauza Vémola

Ačkoliv se Haně Džurbanové v pornu daří, pozornost na sebe strhla hlavně v posledních dnech, kdy se dostal do médií její románek se ženatým Karlosem Vémolou.

Mladá pornohvězda poskytla několik rozhovorů, kde podrobně popsala svůj sexuální vztah s MMA bijcem a dokonce zveřejnila společné konverzace, kde jí Karlos nahrával hlasovky kdy a kde se sejdou.

I přes jasné důkazy ale Vémola trvá na své verzi. Prý Džurbanovou nezná a je to pro něj zfetovaná prostitutka, která se chce na jeho slávě zviditelnit.

