Robert Downey Jr. se rozpovídal o drogách: Zkusil je v 6 letech na popud otce

Zdroj: Profimedia

Slavný hollywoodský herec Robert Downey Jr. měl se svým otcem vždy komplikované vztahy, o kterých pojednává nový dokument s názvem ‚Sr.”. Ten zachycuje radostné i méně šťastné okamžiky otce se synem a odkrývá také drogovou závislost herce, který roky holdoval kokainu. Drogy ovšem neobjevil jen tak náhodou. Seznámil jej s nimi totiž právě otec.

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. A v případě herce Roberta Downey Jr. toto rčení platí dvojnásob. Stejně jako jeho otec, Robert Downey Sr., totiž hollywoodský sympaťák bojoval se závislostí na drogách, která kolem jeho rodiny chodila dlouhá léta.

Více jak 15 let závislosti

Přestože dnes patří Robert Downey Jr. k těm nejslavnějším hollywoodským tvářím a je právem považován za hvězdu první kategorie, stačilo málo a nic z toho, co dnes zažívá, se nemuselo stát skutečností. Více jak 15 let byl totiž závislý na kokainu a nakonec ho drogy málem připravily o kariéru.

Nebyl ovšem jediný ze své rodiny, kdo musel drogovou závislost překonat. Omamným látkám totiž už kdysi propadl i jeho otec, Robert Downey Sr., který v útlém věku dokonce svého syna vybízel k tomu, aby drogy zkoušel.

První šluk už v 6 letech

Když herec poprvé okusil drogy, bylo mu pouhých 6 let, odhalil dokument s názvem „Sr.” z produkce Netflixu. V něm se otec herce svěřil, že viděl svého syna, jak potají ochutnává ze sklenice bílé víno. Namísto toho, aby mu sklenici vzal a vysvětlil mu, že má na alkohol ještě dost času, podal mu joint. „Všichni jsme seděli u stolu, kouřili trávu a hráli poker. A Robert se na mě tak zvláštně díval. Vždycky byl pozorovatelem všeho. I v útlém věku. A tak jsem mu řekl: ‚Víš co? Raději zkus trochu tohohle namísto toho pití,’. A podal jsem mu joint. A najednou jsem věděl, že jsem udělal šílenou chybu. Dal jsem dítěti trochu trávy, aby se taky pobavil,” svěřil se v roce 2000 pro Vanity Fair v interview, které je součástí dokumentu. Nebýt onoho jointu, možná by herec později vůbec nemusel prožívat okamžiky, během kterých si sáhnul na dno.