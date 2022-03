Robert Kodym se pyšní krásnou dcerou: Šestnáctiletá Amélie Anna všechny uhranula

Zdroj: Profimedia

Kapela Lucie v pondělí pokřtila svou knihu, která je plná snímků jejích členů od začátku kariéry až dosud. K překvapení mnohých se křtu zúčastnil i kytarista a zpěvák Robert Kodym, jenž před několika týdny nastoupil do psychiatrické léčebny. Na velkolepou událost dorazil se svou manželkou Zuzanou a také šestnáctiletou dcerou Amélií Annou. A právě krásná dcera možná vzbuzovala větší pozornost než samotná kapela.

Kytarista a zpěvák kapely Lucie Robert Kodym ještě nedávno nezažíval úplně nejšťastnější období. Před několika týdny, jak zjistil Blesk, nastoupil umělec do psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře, která se specializuje na léčbu závislosti na alkoholu, drogách a gamblerství. O jeho rozhodnutí měl přitom ponětí jen málokdo. Dokonce ani další členové kapely nevěděli, k jakému kroku se jejich kolega uchýlil. „Máme se vidět na zkoušce asi čtrnáct dní před prvním koncertem a ten je někdy v červnu. To jsem tedy zvědavý, jak bude Robert vypadat,” reagoval na zprávy pro zmíněnou redakci Michal Dvořák.

Roberta Kodyma na křest doprovodila manželka i dcera. Zdroj: Profimedia

Vypadá skvěle

Jak se ale zdá, léčba Roberta Kodyma byla úspěšně dokončena. Hudebník se před pár dny objevil na křtu fotografické knihy kapely Lucie a působil odpočatě a hlavně spokojeně. Možná to bylo i tím, že jej na akci doprovázela jeho manželka Zuzana a také jeho nesmírně krásná dcera Amélie Anna. Ta má ke svému tatínkovi, jak bylo vidno, nesmírně blízký vztah. Na křtu knihy se jej takřka nepustila.

Amélie Anna Kodymová je nesmírně krásná. Zdroj: Profimedia

Vyrostla do krásy

Šestnáctiletá dcera hudební legendy všem vyrazila dech. Vyrostla z ní totiž nádherná slečna, která by se z fleku mohla vrhnout do modelingového průmyslu. Zatím ji ale baví hudba a vyzkoušela si také herectví, a to když se podílela na vzniku videoklipu kapely Lucie k písni Chtěli jsme lítat. „Roli jsem si docela užila, byla to zábava. Imitovat tátu pro mě nebylo vůbec obtížné. Na natáčení jsem si přivezla tátův klobouk a svoji perleťovou kytaru Les Paul. Někdy mě na ní učí klasické rockové riffy,” uvedla mladá kráska k natáčení videoklipu. Mladá Amélie Anna tedy ukazuje, že není jen krásná, ale také talentovaná. Je tedy jasné, že o ní veřejnost ještě uslyší.